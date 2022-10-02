ضبط متهمين بانتحال صفة موظفين بشركة الكهرباء للنصب على المواطنين

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على شخصين انتحلا صفة محصلين بشركة الكهرباء، والاستيلاء على مبلغ مالي من مالك مطعم، بحجة عدم إثبات مخالفات ضده، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا من مالك مطعم، اتهم فيه شخصين بالنصب عليه، والاستيلاء منه على مبلغ مالي، وذكر أنهما انتحلا صفة محصلين بشركة الكهرباء، واستوليا منه على مبلغ مالي لعدم إثبات وتحرير مخالفات ضده.

وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين، وألقوا القبض عليهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.