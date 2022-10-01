السبت 01 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 10 سنوات لمتهم بالاشتراك فى قتل مواطن بالشرقية

ارشيفية
ارشيفية
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قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم السبت، بمعاقبة شخص بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات؛ بتهمة الاشتراك مع آخرين سبق الحكم عليهم، في قتل مواطن، والشروع في قتل آخر بدائرة مركز شرطة ههيا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سامي بده، وحسام الدين محمود إبراهيم ، وسكرتارية حسن عبدالمجيد.

تعود أحداث القضية عندما قررت جهات التحقيق إحالة المتهم  وأربعة آخرين سبق الحكم عليهم، إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لأن المتهمين من الأول حتى الثالث (المتهم) اشتركوا في قتل المجني عليه " م .ح "، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله وأعدوا لهذا الغرض أدوات من شأنها القتل عصا خشبية، كابل كهربائي، واستدرجه حيلة المتهم الثاني إلى حيث المكان الذي حدده لهم المتهم، وكمن له الأول والثالث ومـا إن ظفروا بـه حتى باغته الأول والثاني ضربًا في موضع قتل في الرأس، وذلك حال وجود المتهم الثالث في مسرح الجريمة للشد من أزرهم في اقتراف جرمهم وتصويره باستخدام هاتفه المحمول.

واقترنت تلك الجناية بجنحة البلطجة، ذلك بأنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر قد استعرضوا بأنفسهم القوة والعنف قبل المجني عليه، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسكينته وطمأنينته وتعريض حياته وسلامته للخطر وإلحاق الضرر بممتلكاته وهي الدراجة البخارية (توك توك) ملكه.

محكمة جنايات الزقازيق الشرقية السجن المشدد قتل مركز شرطة ههيا

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