الجمعة 30 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحفظ على مصاب بحادث تصادم سيارة ملاكى بقطار فى فاقوس

الأمن
الأمن
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تحفظت أجهزة الأمن بالشرقية، اليوم الجمعة، على مواطن تحت تصرف جهات التحقيق، في مستشفى فاقوس المركزي حيث وضعت عليه حراسة مشددة في مكان تلقيه العلاج جراء وقوع حادث اصطدام قطار بسيارة ملاكي يقودها أمام مزلقان الغزالي في فاقوس، ما أسفر عن إصابته ووالده وزوجة والده وزوجته وزوجة شقيقه.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة غرفة عمليات ديوان محافظة الشرقية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم قطار بسيارة ملاكي أمام مزلقان الغزالي مدخل فاقوس.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: عبدالعزيز أحمد محمد، 33 سنة، ووالده أحمد محمد أحمد، 80 سنة، بجرح قطعي بالجبهة بطول 7 سنتيمتر واشتباه ما بعد الارتجاج، وزوجة والده حنان السيد عبدالقادر، 60 سنة، بجرح قطعي في الجبهة بطول 5 سنتيمترات واشتباه ما بعد الارتجاج، وزوجته أسماء ريان محمد، 30 سنة، بسحجات وكدمات، وزوجة شقيقه رشا عمر مصطفى، 38 سنة، بسحجات وكدمات، جرى نقلهم جميعًا إلى مستشفى فاقوس المركزي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، فيما تم التحفظ على الأول تحت تصرف جهات التحقيق.

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