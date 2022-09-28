السجن 10 سنوات للمتهمين بسرقة سائق بالإكراه بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، الأربعاء، بمعاقبة المتهمين بسرقة مبالغ مالية بالإكراه من سائق بالسجن 10 سنوات، في مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد وهادي هائل هريدي، بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز البلينا، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغًا من المجني عليه سائق "توكتوك" بأن المتهمين طلبا منه توصيلهما إلى أحد الأماكن وأثناء سيره في الطريق قاما بتهديده بسلاح أبيض وعصا شوم وتمكنا من شل حركته ومقاومته واستوليا منه على مبلغ مالي.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.