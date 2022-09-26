إصابة 12 شخصا إثر انقلاب سيارة بطريق «كفر داود - السادات»

أصيب 12 شخصا، مساء اليوم الإثنين، إثر حادث انقلاب سيارة عمالة على طريق كفر داود- السادات بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية، بإصابة 12 شخصا فى انقلاب سيارة عمالة على طريق كفر داود السادات.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف برئاسة الدكتور محمد سعدية مدير عام مرفق الإسعاف بمحافظة المنوفية، وتحت إشراف شادى نبوى البدرى مشرف عام الإسعاف، وتم نقلهم إلى مستشفى السادات ومنوف العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.