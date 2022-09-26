الإثنين 26 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 12 شخصا إثر انقلاب سيارة بطريق «كفر داود - السادات»

حادث مروري
حادث مروري
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أصيب 12 شخصا، مساء اليوم الإثنين، إثر حادث انقلاب سيارة عمالة على طريق كفر داود- السادات بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية، بإصابة 12 شخصا فى انقلاب سيارة عمالة على طريق كفر داود السادات.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف برئاسة الدكتور محمد سعدية مدير عام مرفق الإسعاف بمحافظة المنوفية، وتحت إشراف شادى نبوى البدرى مشرف عام الإسعاف، وتم نقلهم إلى مستشفى السادات ومنوف العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اصابة 12 شخص اللواء حازم سامي النيابة العامة الدفع بسيارات الإسعاف حادث انقلاب سيارة طريق كفر داود السادات مأمور مركز شرطة السادات مركز شرطة السادات

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