«تسببت في مجاعة».. مزارعو باكستان يكشفون عن معاناتهم مع الفيضانات

نقلت صحيفة « أسوشيتد برس» عن أحد المزارغين في جنوب باكستان قوله إنه كل عام يزرع قطعة من الأرض بالقطن حتى لا تتحول أسرته المكومة من خمسة أفراد إلى التسول.

وقال الرجل الأربعيني الذي يدعى محمد أن الفيضانات الهائلة في باكستان هذا الصيف تسببت في انهيار منزله ودمرت أربعة أفدنة من القطن ، مما أدى إلى القضاء على معظم دخله.

علاوة على ذلك، بقيت أرضه وأرض جيرانه تحت الماء، بعد ثلاثة أشهر من توقف هطول الأمطار الغزيرة، مثل العديد من المزارعين في جنوب باكستان، وقد لا يتمكن من زراعة محصوله التالي - القمح - في الوقت المناسب، لذلك يمكن أن يسبب ذلك مشكلة لإمدادات الغذاء في البلاد.

وقال محمد، الذي يعيش في خيمة مع زوجته وأطفاله بالقرب من منزله المدمر في خيربور، إحدى أكثر المناطق تضرراً في باكستان ، "لقد دمرت هذه الأمطار كل شيء بالنسبة لنا". "ليس لدينا حتى أي شيء نأكله."

وقضت الفيضانات هذا الصيف، الناجمة عن الأمطار الموسمية، بمقدار ثلاثة أضعاف عن الضراوة المعتادة، مما أدى إلى القضاء على مساحات شاسعة من المحاصيل، وتركت الأسر الفقيرة تكافح بالفعل للحصول على الغذاء. ويحذر مزارعون ومسؤولون من أن باكستان قد تواجه الآن نقصًا خطيرًا في الغذاء في وقت تعاني فيه الحكومة ضائقة مالية وأسعار الغذاء العالمية مرتفعة.

وبحسب المسؤولين، فقد ما يقرب من 15٪ من محصول الأرز الباكستاني و 40٪ من محصول القطن، كما قضت المياه أيضًا على مخازن الحبوب الشخصية التي تعتمد عليها العديد من العائلات الزراعية في الغذاء طوال العام.

وتسببت الفيضانات، التي ألقي باللوم فيها جزئيًا على تغير المناخ ، في مقتل ما يقرب من 1600 شخص ، وألحقت أضرارًا بنحو مليوني منزل وألحقت أضرارًا عامة تقدر بأكثر من 30 مليار دولار.

وفي الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء شهباز شريف لوكالة أسوشيتيد برس إن محاصيل على مساحة 4 ملايين فدان جرفت. نحن بحاجة إلى الأموال لتوفير سبل العيش لشعبنا. نحن بحاجة إلى أموال للتعويض عن خسارة المحاصيل لشعبنا ومزارعينا".

وتقول الحكومة إنه لا يوجد قلق فوري بشأن الإمدادات الغذائية، وفي بيان لوكالة الأسوشييتد برس، قالت وكالة الكوارث الحكومية إن مخزون القمح يكفي حتى موسم الحصاد المقبل وأن الحكومة تستورد المزيد.

ومع ذلك، فقد تم إلقاء محصول القمح القادم في حالة من عدم اليقين، وتبدأ الزراعة عادة في أكتوبر، ففي مقاطعة البنجاب، منتج القمح الرئيسي في البلاد، تعرضت الحقول لضرر أقل ويمكن زرعها في الوقت المناسب.

لكن في إقليم السند الجنوبي، ثاني أكبر منتج، ولا يزال حوالي 50٪ من الحقول مغمورة بالمياه، بحسب جام خان شورو، وزير الري الإقليمي في السند.

وتُظهر اللقطات الجوية في السند حقلاً تلو الآخر لا يزال مغمورًا، وهي المقاطعة ، الواقعة في الأراضي المنخفضة الجنوبية لباكستان عند نهاية مجرى النهر الرئيسي، وهي المكان الذي تضررت فيه الفيضانات بشدة، وتم تدمير 80 ٪ من محصول الأرز و 70 ٪ من القطن، مما أدى إلى تدمير سبل عيش صغار المزارعين الذين يشكلون معظم الإنتاج. .

وقال ألطاف حسين المري، وهو مالك أراضٍ أكبر حجماً وميسورًا نسبيًا في خيربور، إنه عادةً ما يوزع القمح كهدية للأصدقاء والعائلة. وهو الآن قلق بشأن توفير ما يكفي له ولأطفاله، وهو غير متأكد مما إذا كانت مساحة 400 فدان التي غمرتها المياه ستستنزف في الوقت المناسب.

دمرت الفيضانات محاصيل القطن والأرز التي تبلغ قيمتها حوالي 40 ألف دولار.

قال المري: "إذا فشلنا في زراعة القمح ... في العام المقبل ، قد لا يكون لدينا حتى قمح لنأكله". "سيؤدي ذلك إلى انعدام الأمن الغذائي في البلاد. سيعاني الفقراء كثيرا. لن يكون هناك طحين ".

وكان القطاع الزراعي الباكستاني ينمو في السنوات الأخيرة ، مما سمح للبلاد بتصدير بعض القمح والأرز.

وقال وزير التخطيط الباكستاني أحسن إقبال لوكالة أسوشييتد برس "الآن سيتعين علينا استيراد القمح ومواد غذائية أخرى".

وقال شريف ، رئيس الوزراء ، إن باكستان قد تضطر إلى استيراد حوالي مليون طن متري من القمح ، ويمكن أن تأتي من روسيا ، لكن باكستان منفتحة على العروض الأخرى إذا كان السعر مناسبًا.

قال مسؤولو وزارة التخطيط إن باكستان أصدرت بالفعل طلبات لاستيراد 500 ألف طن متري من القمح. وقالوا إن هناك خطط طوارئ لشراء ما يصل إلى 2.5 مليون طن خلال العام المقبل ، لكن المسؤولين ينتظرون لمعرفة كمية القمح المزروعة ، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأن السياسة لم تحدد بعد.

وقال أشفق أحمد، كبير الاقتصاديين، إن القمح الإضافي يجب أن يتم جلبه بسرعة بحلول الشهر المقبل.

وبخلاف ذلك، قال لوكالة أسوشيتد برس: "أرى أزمة غذائية في ديسمبر". "أي تأخير في استيراد القمح سيؤدي إلى نقص الغذاء."

وكانت الفيضانات بمثابة ضربة لمحاصيل باكستان النقدية الهامة، وستؤدي الخسائر إلى انخفاض صادرات الأرز ، التي حققت 2 مليار دولار في عام 2020، وقد تضر خسائر القطن بأكبر صادرات البلاد والمنسوجات والملابس ، والتي جلبت أكثر من 20 مليار دولار سنويًا في السنوات الأخيرة.

لكن الضرر والخطر الأعظم من المرجح أن يلحقهما فقراء باكستان ، مع عدم وجود هامش لتحمل الخسائر في الدخل والغذاء.

في داشت ، وهي منطقة نائية في إقليم بلوشستان ، يشعر المئات من أصحاب البساتين بالقلق على مستقبلهم بعد أن فقدوا محاصيل العنب والتفاح والفواكه الأخرى. في أجزاء من بلوشستان ، يمكن رؤية أكوام من التفاح الفاسد في المناطق المغمورة.

وحتى قبل الفيضانات ، كان حوالي 38 مليون باكستاني ، أي أكثر من 16٪ من السكان ، يعيشون في حالة انعدام أمن غذائي معتدلة أو شديدة ، مما يعني أنهم كانوا غير متأكدين من قدرتهم على الحصول على الطعام أو أنهم في بعض الأحيان ذهبوا دون طعام ، وفقًا للعالم. منظمة الصحة. كان ما يقرب من 18٪ من الأطفال يعانون من سوء التغذية الحاد.

وحذرت وكالات الأمم المتحدة من أن الضربة التي تعرضت لها الإمدادات الغذائية والدخل ستدفع هؤلاء السكان إلى الجوع. قدم برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة حتى الآن المواد الغذائية إلى 600000 من الناجين من الفيضانات.

وقال إقبال، وزير التخطيط ، إن إقليم السند هو أكبر منتج للخضروات في البلاد للأسواق المحلية. ضاعت هذه المحاصيل ، إلى جانب مخازن العائلات الشخصية من الحبوب والأعلاف لمواشيهم.

وقال "لذلك ، لدينا تحد حقيقي للأمن الغذائي في متناول اليد".

وعلى الأرض في سوكور، وهي منطقة أخرى تضررت بشدة مجاورة لخيربور ، يخشى المدير الزراعي المحلي رسول بوكس ​​جونيجو حدوث الأسوأ، حيث لن يتمكن المزارعون من زراعة القمح أو المحاصيل الرئيسية الأخرى مثل عباد الشمس والخردل.