الإثنين 26 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بسبب واقعة تحرش.. رضوى الشربينى تناشد «القومى للمرأة» التدخل

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
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تتصدر الإعلامية رضوى الشربيني محركات البحث وتريند مواقع التواصل الاجتماعي عادة بسبب جرأة آرائها التي تثير الجدل ليس لدى أوساط الفتيات فحسب، بل لدى كل فئات المجتمع، والتي كان آخرها ما فعلته رضوى مساء أمس، بشأن تعرض إحدى الفتيات إلى التحرش على يد ممرض في مستشفى شهير أثناء إجرائها عملية الزائدة، حيث تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفتاة. 

وقالت الفتاة في المقطع المصور إن الممرض لمس أجزاء من جسدها بعدما أجرت عملية الزائدة، مضيفة أنه كان يعتبر الشخص المسئول عن حالتها بعد انتهائها من العملية، وكان يجلس معها في غرفتها الخاصة لمساعدتها، مؤكدة أنها لم تحصل على أي حقنة بنج المخدرة بعد الجراحة بـ6 ساعات، لذا شعرت به وهو يلامس جزءًا حساسًا من جسدها، في محاولة منه للتحرش بها، وأضافت أنها طلبت من المستشفى أن يستبدلوه بممرضة إلا أن طلبها قوبل بالرفض، مشددة على أن "القضية اتعملت على إنها هتك عرض".

وظهرت رضوى الشربيني في فيديو مع الفتاة، عبر حسابها على "إنستجرام"، وأكدت أنها حتى الآن لا تريد ذكر اسم المستشفى الذي لم يستمع لطلب الفتاة بتغيير الممرض بممرضة تساعدها لشعورها بالحرج، حتى وصل الأمر إلى تحرشه بمريضة، ولم تذكر أيضًا اسم الممرض حتى يتم اتخاذ حكم بحقه.

وتحدثت الفتاة مع رضوى الشربيني في الفيديو قائلة إنها بعد عملية استئصال الزائدة الدودية التي أجرتها داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، فوجئت بأن المسئول عنها ممرض شاب، فطلبت من إدارة المستشفى تغييره لممرضة ولكن الأخيرة رفضت، مضيفة أن الممرض أخبرها بأنه سيغير لها على الجرح وحدثت آنذاك واقعة التحرش، مطالبة السلطات المعنية بأخذ حقها.

وأرفقت الشربيني مقطع الفيديو بتعليق كتبت فيه "ياسمين قررت ماتسكتش وتاخد حقها من اللى تحرش بيها وتخليه عبرة لمن يعتبر هو والمستشفى.. أنا بدعمها وبطلب من أي حد يقدر يساعدها إنها تاخد حقها يعمل كده وهنبدأ بمناشدة المجلس القومى للمرأة".

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