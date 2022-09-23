لتخفيف عبء التضخم.. الحكومة الإسبانية تفرض ضريبة ثروة مؤقتة على الأغنياء

أعلنت الحكومة اليسارية الإسبانية، اليوم الجمعة، عن فرض ضريبة مؤقتة على الأغنياء، في ظل مساعيها الرامية لتخفيف عبء التضخم المرتفع على قطاعات واسعة من الشعب الإسباني.

وقالت وزيرة المالية الإسبانية ماريا خيسوس مونتيرو، لقناة «لا سيكستا» التليفزيونية الإسبانية: "المقصود بالأغنياء هنا، هم أصحاب الملايين".

وأضافت مونتيرو: "الأمر يتعلق بحماية الدخل الطبيعي لـ99% من مواطني البلاد، والنسبة التي ستتأثر بالضريبة لا تتجاوز الواحد بالمئة".

ولم تحدد الحكومة في إعلانها اليوم نوعية الأصول التي ستخضع للضريبة الجديدة المخطط لها العام المقبل، فضلا عن مدة تطبيقها، ومدى ارتفاع معدل الضريبة أوالإيرادات المتوقعة منها.

جدير بالذكر، أن معدل التضخم في إسبانيا وصل إلى 5ر10% خلال شهر أغسطس، وهو أعلى قليلا من المعدل المتوسط البالغ 1ر10% في دول الاتحاد الأوروبي، ويرجع السبب في ذلك للارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والغذاء، خاصة نتيجة الحرب الروسية في أوكرانيا.

وتخطط وزارة الاقتصاد الألمانية لإطلاق برنامج مساعدات جديد للشركات يصل إلى عدة مليارات من اليورو لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة.

وقال متحدث باسم الوزارة، اليوم الجمعة، في برلين إن هذا البرنامج جزء من المحادثات الراهنة داخل الحكومة الاتحادية، مضيفا أنه ليس بمقدوره الإدلاء بمزيد من التفاصيل عنه.

وكان وزير الاقتصاد روبرت هابيك قد أعلن من قبل عن مساعدات موسعة للشركات، مُلمحا إلى صندوق دعم خاص بمليارات اليورو.

يُذكر أن ألمانيا قررت مؤخرا إنشاء صندوق خاص لتدعيم الجيش الألماني بقمية 100 مليار يورو. وقد يعني الصندوق الجديد لدعم الشركات المزيد من الديون في الموازنة العامة.

وتخطط وزارة الاقتصاد لتوسيع برنامج قائم يمنح الشركات الصناعية على وجه الخصوص إمكانية الحصول على دعم لمواجهة زيادة تكاليف الغاز الطبيعي والكهرباء، بالإضافة إلى ذلك، سيُجرى إنشاء برنامج مساعدات للشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، وذلك بتقديم حصص من الدعم تتوافق مع حجم تكاليف الطاقة. وينص البرنامج على تمكين الشركات متوسطة الحجم كثيفة الاستهلاك للطاقة من تلقي الدعم في أسرع وقت ممكن وبأثر رجعي إن أمكن اعتبارا من سبتمبر الجاري.