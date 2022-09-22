الخميس 22 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية للجنايات

محكمة
محكمة
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أحالت جهات التحقيق تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء للمحاكمة أمام الجنايات بمنطقة الساحل بمحافظة القاهرة.

كانت قد تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة القسم وبحوزتهم "بندقية خرطوش- فرد خرطوش- 2 طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 8 أسلحة بيضاء - كمية من مخدر الحشيش تزن 80 جراما- مبلغ مالي- 3 هواتف محمول" حال تواجدهم بالمنطقة محل سكنهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والبيضاء بقصد الدفاع عن نشاطهم، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تشكيل عصابي الاتجار المواد المخدرة الأسلحة النارية الجنايات

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