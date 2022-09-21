الأربعاء 21 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس متهم بترويج الحشيش في الشروق 4 أيام على ذمة التحقيقات

حبس
حبس
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قررت جهات التحقيق فى الشروق وبدر، حبس متهم بترويج مخدر الحشيش بمنطقة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة باستكمال التحريات الأمنية حول الواقعة.

البداية كانت بتلقي قسم  شرطة الشروق، معلومات تفيد  قيام  عاطل بالإتجار في المواد المخدرة بدائرة  القسم، وبتكثيف التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وضبط المتهم،  وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت 500 جرام، و5000 جنيه من متحصلات تجارته، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهواتف المحمولة بعملائه، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

الشروق وبدر حبس متهم مخدر الحشيش عاطل

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وائل لطفي

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