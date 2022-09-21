الأربعاء 21 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 9 متهمين بنشر شائعات محرضة ضد الدولة

حبس
حبس
ads

أمرت النيابة العامة، حبس 9 متهمًا 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها. 

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

الدولة المصرية بيانات كاذبة التحقيقات حبس النيابة العامة النيابة الأوضاع السياسية جماعة الإخوان الإرهابية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قتلة الأحلام

الأكثر قراءة

وزير التعليم يكشف لـ«الدستور» حقيقة زيادة المجموع الكلى للثانوية لـ450 درجة

رابط استعلام نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2022

أسعار الذهب اليوم عيار 21 في مصر آخر تحديث 21-9-2022

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2022 برقم الجلوس

قبل ساعات من انطلاقه.. قائمة المكرمين وفئات الجوائز بمهرجان القاهرة للدراما

ظهرت.. نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس بنات وبنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم علي

البامية التى شوَّكت التطرف الإسلامى!

مدحت بشاى

فاطمة على.. والنقد الإبداعى

الحسين عبدالرازق

تعلموا الأدب مع الله!

أحمد البنا

خير جليس فى الزمان

إبراهيم داود

فى محبة خيرى شلبى

ماجد حبته

صناعة المفرقعات.. قفزة مصرية جديدة

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (5)

أميرة عبد الكريم

السقوط من هاوية الابتزاز

صور

نجوم الفن فى عزاء زوجة خالد زكى

مناقشة وتوقيع كتاب «هيكل والإخوان» لـ محمد الباز

الشهاوى يشهد حفل توقيع كتاب «هيكل والإخوان» لـ«الباز»

محطة تل أبيب

المزيد

خلف الكواليس.. هل تقف إسرائيل خلف تعثر مفاوضات الاتفاق النووي؟

مكتب رئيس وزراء إسرائيل: لابيد ناقش معاداة السامية مع جوتيريش

رئيس وزراء إسرائيل يلتقى الرئيس التركى.. ويناقشان تعزيز العلاقات السياسية