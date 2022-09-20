القبض على هارب من أحكام قضائية وبحوزته أسلحة نارية فى الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل صادر ضده أحكام قضائية، وبحوزته أسلحة نارية وعدد من الطلقات داخل شقة بمنطقة الهرم، وتبين انتحاله صفة موظف، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ووردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد بحيازة عاطل صادر ضده أحكام قضائية، لأسلحة نارية بدون ترخيص في منطقة الهرم.

وتم إخطار اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي وجه بسرعة ضبط المتهم.

وبتقنين الاجراءات وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته أسلحة نارية بدون ترخيص وعدد من الطلقات، وتبين انتحاله صفة موظف، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.