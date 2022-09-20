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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم في مصر الآن 20-9-2022

الذهب
الذهب
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يبحث المصريون بصفة مستمرة عن أسعار الذهب اليوم في مصر الآن والذي بدأ في تحقيق طفرات سريعة منذ إبريل الماضي وتخطى حينها عيار 21 أكثر عيارات الذهب طلبًا في مصر أرقامًا قياسية ووصل إلى 1200 جنيه للجرام إلا أنه بدأ في التراجع لحدود 900 جنيه وبدأتأسعار الذهب في الارتفاع خلال الشهرين الأخيرين، مع استمرار تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.

ومع اعلان البنك المركزي المصري اجتماعه الخميس المقبل وسط تكهنات بتعويم الجنيه وارتفاع أسعار الذهب، وبدأ المصريون في التفكير بالاستثمار في الذهب فزاد البحث عن أسعار الذهب وخاصة سعر الجنية الذهب وأونصة الذهب بالدولار.

وتعرض «الدستور» التفاصيل الكاملة في السطور التالية..

سعر الجنية الذهب اليوم فى مصر الآن

ويبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء، في مصر للبيع 8,944 جنيه مصري، وللشراء 8,976 جنيه  مصري، ويعد الجنيه الذهب وسيلة استثمار آمن للمستثمرين في ظل التراجع المستمر لقيمة الجنيه المصري أمام الدولار.

ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم

ويتجه أغلب المصريين بدعم من خبراء الاقتصاد إلى الاستثمار في الجنيه الذهب الذي يعد الملاذ الآمن للاستثمار، ونصح الخبراء بأن الاستثمار في الذهب يحتاج لوقت كاف لا يقل عن عام لكي يحقق مكاسب من ورائه، موضحين أن أفضل القطع الذهبية هي السبائك، لأن لها مردود عند البيع من المدفوع، وتحويلها بشكل سريع إلى أموال سائلة، ومن بعدها العملات الذهبية.

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ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم

سعر اونصة الذهب بالدولار

ويبلغ سعر أونصة الذهب بالدولار 1,667، بما يساوي 32,100 جنيه مصري، ويعتبر الاستثمار في السبائك أو أونصة الذهب هو الأفضل عند قرار الاستثمار في الذهب، وذلك لأن أونصة الذهب لها عدة مميزات عن جميع أنواع الذهب، وذلك لأن مصنعية أونصة الذهب قليلة جدًا بالمقارنة مع أي نوع آخر من أنواع الذهب الموجودة، وإضافة إلى ذلك فلا يوجد في السبائك أي أشكال، لذلك فإنه في حالة بيعها مرة أخرى فإنه يتم استرداد 50 % من أموال المصنعية المدفوعة عند الشراء.

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أسعار الذهب اليوم 

عياربيع                 شراء
  
عيار 24بيع 1,278 جنيه مصري شراء 1,282 جنيه مصري
عيار 22بيع 1,171 جنيه مصريشراء 1,175 جنيه مصري
عيار 21بيع 1,118 جنيه مصريشراء 1,122 جنيه مصري
عيار 18بيع 958 جنيه مصريشراء 962 جنيه مصري
عيار 14بيع 745 جنيه مصريشراء 748 جنيه مصري
عيار 12بيع 639 جنيه مصريشراء 641 جنيه مصري
الاونصةبيع 39,737 جنيه مصريشراء 39,879 جنيه مصري
الكيلوبيع 1,277,714 جنيه مصريشراء 1,282,286 جنيه مصري
     

 

الذهب اسعار الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر سعر اونصة الذهب بالدولار عيار 21 الجنيه المصري أمام الدولار سعر الجنية الذهب سعر أونصة الذهب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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