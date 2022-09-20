أسعار الذهب اليوم في مصر الآن 20-9-2022

يبحث المصريون بصفة مستمرة عن أسعار الذهب اليوم في مصر الآن والذي بدأ في تحقيق طفرات سريعة منذ إبريل الماضي وتخطى حينها عيار 21 أكثر عيارات الذهب طلبًا في مصر أرقامًا قياسية ووصل إلى 1200 جنيه للجرام إلا أنه بدأ في التراجع لحدود 900 جنيه وبدأتأسعار الذهب في الارتفاع خلال الشهرين الأخيرين، مع استمرار تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.

ومع اعلان البنك المركزي المصري اجتماعه الخميس المقبل وسط تكهنات بتعويم الجنيه وارتفاع أسعار الذهب، وبدأ المصريون في التفكير بالاستثمار في الذهب فزاد البحث عن أسعار الذهب وخاصة سعر الجنية الذهب وأونصة الذهب بالدولار.

وتعرض «الدستور» التفاصيل الكاملة في السطور التالية..

سعر الجنية الذهب اليوم فى مصر الآن

ويبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء، في مصر للبيع 8,944 جنيه مصري، وللشراء 8,976 جنيه مصري، ويعد الجنيه الذهب وسيلة استثمار آمن للمستثمرين في ظل التراجع المستمر لقيمة الجنيه المصري أمام الدولار.

ويتجه أغلب المصريين بدعم من خبراء الاقتصاد إلى الاستثمار في الجنيه الذهب الذي يعد الملاذ الآمن للاستثمار، ونصح الخبراء بأن الاستثمار في الذهب يحتاج لوقت كاف لا يقل عن عام لكي يحقق مكاسب من ورائه، موضحين أن أفضل القطع الذهبية هي السبائك، لأن لها مردود عند البيع من المدفوع، وتحويلها بشكل سريع إلى أموال سائلة، ومن بعدها العملات الذهبية.

سعر اونصة الذهب بالدولار

ويبلغ سعر أونصة الذهب بالدولار 1,667، بما يساوي 32,100 جنيه مصري، ويعتبر الاستثمار في السبائك أو أونصة الذهب هو الأفضل عند قرار الاستثمار في الذهب، وذلك لأن أونصة الذهب لها عدة مميزات عن جميع أنواع الذهب، وذلك لأن مصنعية أونصة الذهب قليلة جدًا بالمقارنة مع أي نوع آخر من أنواع الذهب الموجودة، وإضافة إلى ذلك فلا يوجد في السبائك أي أشكال، لذلك فإنه في حالة بيعها مرة أخرى فإنه يتم استرداد 50 % من أموال المصنعية المدفوعة عند الشراء.

أسعار الذهب اليوم