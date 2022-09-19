الإثنين 19 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير 929 مخالفة مرورية خلال حملة مكبرة بمحاور وطرق القليوبية

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية
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شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات دون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كل المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 929 مخالفة مرورية متنوعة، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور على الطرق والمنافذ الرئيسية بمدن ومراكز المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 929 مخالفة مرورية، بينها 393 انتظارا خاطئا للسيارات في الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و411 مخالفة متنوعة، وضبط 8 سائقين يقودون دون رخصة قيادة، و10 آخرين يقودون دون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب 5 دراجات نارية دون رخص قيادة، وحجز 4 غير مرخصين، وتحرير 6 مخالفات ملصقات، و91 تصالحا فوريا، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 4550 جنيها.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب، وأسفرت عن تحرير 23 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 19 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2750 جنيها مصالحات.

الإدارة العامة لمرور القليوبية حملة مكبرة مرور القليوبية بدون رخصة مخالفة مرورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحية لإعلامى واعٍ

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