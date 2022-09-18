رفض تظلم مرتضى منصور على حجز أرصدة لنادى الزمالك فى البنوك

رفض قاضي التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية تظلم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك على الحجز على حساب النادي مع استمرار إجراءات الحجز والتنفيذ لصالح ممدوح عباس بعد مراجعة الأوراق والتأكد من صحة الأحكام.

وأصدر كمال شعيب، محامي ممدوح عباس، رئيس الزمالك الأسبق، بيانًا حول حقيقة الحجز على أرصدة نادي الزمالك في البنوك المصرية من جانب موكله ممدوح عباس.

وأكد أنه لم يتم الحجز على أرصدة نادي الزمالك سوى من بنك واحد فقط، وذلك بعد حديث مرتضى منصور رئيس الزمالك الحالي، حول وجود سيولة مادية في الوقت الحالي تقدر بنصف مليار جنيه.

وجاء التوضيح بعدما "تداول بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي بحجز ممدوح عباس على حسابات نادي الزمالك بجميع البنوك المصرية"، وفق البيان.