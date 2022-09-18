الأحد 18 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإعدام لعاطل خطف طفلة واغتصبها فى كفرالشيخ

الإعدام
الإعدام
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قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات كفرالشيخ، اليوم الأحد، بمعاقبة عاطل بالإعدام؛ لاتهامه بخطف طفلة لم تبلغ 18 عامًا واغتصابها.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدحت أبوغنيم، وعضوية المستشارين محمد عبدالكريم، وعمرو الششتاوي، وبحضور محمد وائل سعيد، وكيل النيابة، مجدي محمد غانم، سكرتير الدائرة.

كشفت أوراق القضية رقم 15335 لسنة 2022، جنايات مركز سيدي سالم، والمقيدة برقم 948 لسنة 2022م، كلي كفرالشيخ، عن قيام «ص. إ. ع»، 41 سنة، عاطل، من سيدي سالم في كفرالشيخ، بخطف المجني عليها الطفلة «ن. أ»، والتي لم تبلغ من العمر 18 عامًا، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها، بأن اقتادها عنوة إلى إحدى الزراعات حيث باعد بينها وبين ذويها.

كما كشف أمر الإحالة اقتران تلك الجنايـة بجنايـة أخـرى، وهـي أنـه فـي ذات ظرفي الزمان والمكـان واقع المتهم المجني عليها كرهًا عنها بأن حسر عنها ملابسها واعتدى عليها جنسيًا عدة مرات متتالية، مهددًا إياها بإزهاق روحها حال إفشاء أمر ذلك الفحش، حتى حملت منه سفاحًا ووضعت وليدها.

محكمة جنايات كفر الشيخ خطف طفلة الإعدام

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