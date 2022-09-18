الأحد 18 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

5 مصابين بانقلاب سيارة فى محور الضبعة

جريدة الدستور
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أصيب 5 أشخاص في انقلاب سيارة أعلى محور الضبعة المتجه إلى مدينة الشيخ زايد، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بوقوع حادث مروري أعلى محور الضبعة المتجه إلى مدينة الشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات إسعاف.

وتبين انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجارٍ رفع آثار الحادث، وتحفظ رجال المباحث على السيارة تمهيدًا لفحصها، وبيان سبب وقوع الحادث ويستمع فريق من رجال المباحث لأقوال المصابين وشهود العيان فى الواقعة.

حطام الحادث المصابين مدينة الشيخ زايد محور الضبعة انقلاب حادث مرورى

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