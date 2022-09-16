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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الجمعة 16-9-2022 فى مصر للبيع والشراء

الذهب
الذهب
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استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة عند نفس الأسعار التي سجلتها أمس الخميس، رغم التراجعات الكبيرة في سعر الذهب العالمي والتي استمرت لعدة أسابيع.

وتراجع سعر الذهب العالمي مع تفضيل المستثمرين الاستثمار في الدولار مع الزيادة المستمرة في سعر الفائدة، ولكن في مصر ترتبط أسعار الذهب بارتفاع الدولار فترتفع مع ارتفاع سعر الدولار.

وتعرض "الدستور" أسعارالذهب اليوم الجمعة 16-9-2022 

 

أسعار الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء 

جاءت أسعار الذهب في سوق الصاغة المصري بدون ثمن المصنعية كالتالي: 

أسعار الذهب عيار 24 بيع 1,269، شراء 1,273 جنيه مصري.

أسعار الذهب عيار 22 بيع 1,163، شراء 1,167 جنيه مصري. 

أسعار الذهب عيار 21 بيع 1,110، شراء 1,114 جنيه مصري. 

أسعار الذهب عيار 18 بيع 951، شراء 955 جنيها مصريا. 

أسعار الذهب عيار 14 بيع 740، شراء 743 جنيها مصريا. 

أسعار الذهب عيار 12 بيع 634، شراء 637 جنيها مصريا. 

الأونصة بيع 39,453، شراء 39,595.

الجنيه الذهب بيع 8,880، شراء 8,912 جنيها مصريا. 

الكيلو بيع 1,268,571، شراء 1,273,143 جنيها مصريا. 

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سعر الذهب في سوق المال 

بلغ اسعار الذهب عيار 24 - 1,040 جنيه 53.54$.

 

وصل سعر الذهب عيار 22 - 953.39 جنيه 49.08$.

سجل سعر الذهب عيار 21 - 910.07 جنيه 46.85$.

بلغت أسعار الذهب عيار 18 - 780.05 جنيه 40.16$.

ووصل سعر الذهب عيار 14 - 606.70 جنيه 31.23$.

بلغ سعر الذهب عيار 12 - 520.03 جنيه 26.77$.

ووصل سعر الذهب عيار 9 - 390.02 جنيه 20.08$.

أما أسعار أوقية الذهب فبلغت 32,346 جنيه 1,665$.

أما سعر جنيه الذهب 7,281 جنيه 374.79$.

أسعار كيلو الذهب 1,040,056 جنيه 53,540$.

 

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سعر الذهب العالمي 

تراجع سعر الدهب العالمي خلال تعاملات اليوم، توقع الاقتصاديون لدى مجموعة TD Securities بأن يواصل سعرالذهب العالمي خسائره القوية خلال الفترة المقبلة، وأنه من المتوقع استمرار التدفقات الخارجة على الذهب مما سيكون له تأثير سلبي قوي على الأسعار، بما يزيد في النهاية من احتمالية انهيار الذهب، مع اتجاه الاستثمارات نحو الدولار مع زيادة سعر الفايدة عليه.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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