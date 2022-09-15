مصرع 3 في تصادم سيارتي نقل بالشرقية

لقي 3 أشخاص مصرعهم، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة نقل بأخرى جامبو، أعلى الطريق الإقليمي طريق بلبيس العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتم انتداب الدفاع المدني لاستخراج الجثامين من السيارة الجامبو وتولت النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم على الطريق الإقليمي طريق بلبيس العاشر من رمضان.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات تصادم سيارتين نقل وجامبو أعلى الطريق بسبب السرعة، أسفر الحادث عن وفاة 3 من مستقلي السيارة الجامبو، وتم الاستعانة بالدفاع المدني لاستخراج الجثامين من السيارة الجامبو، وجاري تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة.