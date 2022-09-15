الخميس 15 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

محكمة روسية تقضى بتصفية نقابة الصحفيين والإعلاميين

محكمة
محكمة
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قضت محكمة مدينة موسكو، وفقًا لإدعاء مكتب المدعي العام في موسكو بتصفية المنظمة العامة الأقليمية للنقابات العمالية للصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام بسبب شكاوى حول تعزيز العلاقات غير التقليدية بين المراهقين من احدى الصحف.

 

يشار إلى أنه تم في وقت سابق تغريم المنظمة 500 ألف روبل لتشويه سمعة القوات المسلحة الروسية.

 

وبحسب المعلومات المنشورة على الموقع الرسمي للنقابة، تم إنشاء المنظمة في مارس 2016 كرد فعل على هجوم على حافلة تقل صحفيين ونشطاء حقوقيين على حدود الشيشان وإنغوشيا.

 

اعترفت محكمة ليفورتوفو في موسكو بشرعية غرامة إدارية ضد الصحفي والمدون الروسي يوري دودي لترويج العلاقات الجنسية غير التقليدية بين القاصرين، والصحفي مشمول في سجل الإعلاميين الأجانب بقرار من وزارة العدل بتاريخ 15 أبريل 2022.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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