الأربعاء 14 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالقاهرة

ارشيفية
ارشيفية
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قررت جهات التحقيق فى المرج، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة السيارات بالقاهرة، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار متهم رابع مشترك معهم.

وتمكنت مباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن، من ضبط تشكيل عصابي يسرق السيارات بتوصيل الأسلاك في المرج.

وتبلغ لقسم شرطة المرج من أحد المواطنين باكتشافه سرقة السيارة التابعة لجهة عمله وبداخلها جهاز "لاب توب" حال توقفها بالمنطقة سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، واستخدام التقنيات الحديثة بإشراف اللواء محمد عبدالله، مدير المباحث، أمكن تحديد مرتكبى الواقعة 3 أشخاص.

وعقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة أجرة "ميكروباص" وبحوزتهم (جهاز لاب توب "المستولى عليه"- مجموعة من الأدوات المستخدمة فى سرقة السيارات.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بأسلوب "توصيل الأسلاك" مُستخدمين السيارة والأدوات المضبوطة بحوزتهم في ارتكاب واقعة السرقة، وأضافوا بالتصرف في السيارة المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية - مقيم بمحافظة الجيزة".

تم استهداف الأخير "تبين عدم تواجده" وعثر بمحيط مسكنه على عدد 3 سيارات متحصلات وقائع سرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس 3 أشخاص تشكيل عصابي سرقة السيارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلاح الشائعات

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