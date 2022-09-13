الثلاثاء 13 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة سيدة قتلت طفلا بالأقصر لمحكمة الجنايات

محكمة
محكمة
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أمرت النيابة العامة بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، إحالة المتهمة فى واقعة قتل الطفل "إبراهيم.س.ح" والبالغ من العمر 5 سنوات فى نجع العقاربة التابع لمدينة الطود والتى تدعى "أ.م.أ"، إلى محكمة الجنايات لتكون أولى جلسات محاكمتها مطلع شهر أكتوبر المقبل.

كانت شهدت منطقة نجع العقاربة بمدينة الطود شرق محافظة الأقصر، مطلع أغسطس الماضي، عثور الأهالى على جثمان طفل متغيب من منزل أسرته منذ حوالي 5 أيام.

وتم ضبط سيدة للاشتباه فى كونها وراء خطف الطفل وقتله، وتم التحقيق معها من قبل رجال المباحث.

بداية تفاصيل الواقعة كانت بتلقى اللواء هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من مركز مدينة الطود، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة الطفل "إبراهيم.س.ح" 5 سنوات، مقتولا داخل شقة زوجة خالة، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ.

تبين لهم العثور على جثة الطفل داخل المنزل حيث أنه عقب اختفاء الطفل قام جميع أفراد العائلة بالبحث عن الطفل فى كل صوب وحدب، وتم نقل جثمان الطفل لمشرحة المستشفى لحين فحصها من رجال الطب الشرعى وإعداد تقرير بالوفاة تمهيداً لتسليمه لذويه والتصريح بالدفن.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

محافظة الأقصر الطفل منطقة نجع العقاربة طفل خطف الطفل التصريح بالدفن

رئيس التحرير

وائل لطفي

مظلوميات كاذبة

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