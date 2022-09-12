تذكارات للملكة إليزابيث الثانية.. صور مرسومة باليد وكورجي من السيراميك

خارج القصور الملكية تكريماً للملكة الراحلة كان الآلاف من المعجبين الملكيين في حداد على وفاة الملكة إليزابيث الثانية الخميس الماضي، وتركوا تأبينًا مؤثرًا في مساكنها لتكريم ذكرى الملك، حيث تم ترك الزهور والألعاب اللينة والخطابات والرسومات عند بوابات عقار بالمورال وقلعة وندسور وقصر باكنجهام.

ووفقًا لموقع"الديلي ميل" احتفل بعض المشجعين الملكيين بالرئيس الراحل بتذكارات ملكية ملتوية بشكل خاص ، من الأشكال الشمسية للملكة إلى الدمى الناعمة من فصيل كورجي وبادينغتون، وترك أحد المشجعين بطة مطاطية ترتدي التاج والوشاح الملكي عند بوابات قصر باكنغهام في لندن.

في هذه الأثناء، ترك العديد من الأطفال رسمًا متحركًا للملكة وهي ترتدي قمصانًا وبطاقات كتب عليها "شكرًا".

سافر المشجعون من جميع أنحاء العالم إلى المقر الملكي للملكة لترك تحياتهم القلبية، وترك أحدهم دمية محبوكة للملكة ترتدي فستانًا أرجوانيًا قبعة مميزة مع باقة من الزهور، وترك آخر تمثالًا صغيرًا للملك يعمل بالطاقة الشمسية .

في مكان آخر، تركت إحدى المعجبات لعبة لينة من Paddington Bear، والتي ظهرت في مسرحية هزلية مع الملكة خلال احتفالات اليوبيل في يونيو، كما ترك آخرون شطائر مربى البرتقال التي ذكرتها الملكة في نفس المسرحية.

شوهدت الأميرة رويال وأطفالها برفقة الأمير أندرو والأميرة بياتريس والأميرة يوجيني والأمير إدوارد وزوجته صوفي ويسيكس وابنته الليدي لويز وندسور، وأثرت التكريمات اللطيفة بعمق على حفيدات الملكة أجمعهم واستقبلوا ذلك بالفرحة من جانب المتابعين والبكاء.

في هذه الأثناء ظهر يوم السبت، شوهد أمير وأميرة ويلز، برفقة دوق ودوقة ساسكس، وهما يعجبان بالتكريم المتبقي في قلعة وندسور، حيث قاموا أيضًا بجولة حول المكان الذي تحدثوا فيه إلى بعض المعجبين الذين جاءوا لمشاركة تعاطفهم.

وفي سياق متصل تعتزم بريطانيا استبدال مليارات الأوراق النقدية والعملات المعدنية الخاصة بها حول العالم التي تحمل صورة الملكة إليزابيث الثانية بالملك الجديد تشارلز الثالث.