تكريم الفائزين بمسابقة الكلية الفنية العسكرية السادسة للابتكار في الأنظمة غير المأهولة

نظمت الكلية الفنية العسكرية اليوم العلمي لها، والذي تضمن إعلان نتيجة مسابقة الكلية الفنية العسكرية الدولية السادسة (جائزة الفريق إبراهيم سليم) للابتكار في الأنظمة غير المأهولة (أرضية – بحرية – جوية – أقمار صناعية)، والتي نفذت، خلال الفترة من 3 وحتى 8 سبتمبر الجاري، وإعلان نتيجة مؤتمر الكلية الفنية العسكرية الدولي السادس للطلبة بمرحلة البكالوريوس، الذي عقد في الفترة من 5 وحتى 8 سبتمبر الجاري.

بدأت الفعاليات بكلمة مدير الكلية الفنية العسكرية اللواء إسماعيل محمد كمال، رحب خلالها بالعلماء والباحثين المشاركين بالمؤتمر والمسابقات العلمية من مختلف الدول والجهات، معربا عن تطلعه أن تثمر تلك الأنشطة، وما تضمنته من مسابقات وابتكارات وبحوث وورش عمل، في تحقيق الهدف المطلوب منها.

تكريم الفائزين بمسابقة الكلية الفنية العسكرية

- تكريم الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة الكلية الفنية العسكرية الدولية السادسة

وجرى إعلان النتائج وتكريم الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة الكلية الفنية العسكرية الدولية السادسة والمؤتمر الدولى السادس لبحوث وإبتكارات الطلبة فى مرحلة البكالوريوس، حيث تم تكريم عدد من طلبة الجامعات المصرية والكلية الفنية العسكرية القائمين بمشروعات تخرج متميزة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على ألقاب علمية.

تكريم الفائزين بمسابقة الكلية الفنية العسكرية

وألقى مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة اللواء مصطفى عبد الوهاب، كلمة، نقل فيها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر للحضور، مشيراً إلى أن اليوم العلمي فرصة لإبراز النشاط العلمي والبحثي للكلية الفنية ومختلف كليات الهندسة والمؤسسات البحثية، موضحاً أن الكلية الفنية العسكرية تعتبر من الصروح العلمية والبحثية المتميزة في مصر.

تكريم الفائزين بمسابقة الكلية الفنية العسكرية

أعقب ذلك افتتاح المعرض العلمي السنوي، والذي عُرضت من خلاله مشروعات التخرج المتميزة التي لها عائد على خطة البحوث بالقوات المسلحة للكلية الفنية العسكرية وكليات الهندسة بالجامعات المصرية، بالإضافة إلى استعراض النشاط البحثي المتميز لأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

تكريم الفائزين بمسابقة الكلية الفنية العسكرية

حضر الفعاليات عدد من قادة القوات المسلحة، ولفيف من الشخصيات العامة وقدامى أعضاء هيئة التدريس، وعدد من عمداء كليات الهندسة والمراكز البحثية وطلبة الكليات العسكرية والجامعات المصرية.