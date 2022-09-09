إصابة 11 مواطنا في انقلاب سيارة ميكروباص على «الصحراوي الغربي»

أصابة 11 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «القاهرة-أسيوط الغربي»، ونقلوا لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

البداية بتلقي اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الغربي عند مدخل قرية أبوصير.

انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 11 شخصا في الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.