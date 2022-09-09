سقطت عليه الأعلاف.. مصرع عامل بمصنع في سيدي سالم

لقي عامل مصرعه بمصنع أعلاف في إحدى قرى مركز سيدي سالم بكفر الشيخ، بسقوطه بإحدى الغرف المخصصة لحفظ الأعلاف، وأنهالت عليه كمية من الأعلاف.

البداية بتلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول، عامل بمصنع أعلاف خاص بقرية العمار، مركز سيدي سالم، إلى المستشفى المركزي جثة هامدة، وجرى إيداعها بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

كشفت التحريات التي تلقاها اللواء خالد المحمدي ، مدير إدارة البحث الجنائي، أن العامل أثناء عمله بالمصنع اختل توازنه وسقط بإحدى الغرف المخصصة لحفظ الأعلاف وأنهالت عليه كمية من الأعلاف، ما أدى إلى اختناقه ووفاته، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

قام مفتش الصحة بتوقيع الكشف الطبي على جثمان المتوفى، أفاد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف عضلة القلب نتيجة الاختناق، ولا توجد شبهة جنائية، تحرر المحضر 2022م، إداري مركز وأخطرت جهات التحقيق بالواقعة.