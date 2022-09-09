الجمعة 09 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

سقطت عليه الأعلاف.. مصرع عامل بمصنع في سيدي سالم

جثة
جثة
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لقي عامل مصرعه بمصنع أعلاف في إحدى قرى مركز سيدي سالم بكفر الشيخ، بسقوطه بإحدى الغرف المخصصة لحفظ الأعلاف، وأنهالت عليه كمية من الأعلاف.

البداية بتلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول، عامل بمصنع أعلاف خاص بقرية العمار، مركز سيدي سالم، إلى المستشفى المركزي جثة هامدة، وجرى إيداعها بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

كشفت التحريات التي تلقاها اللواء خالد المحمدي ، مدير إدارة البحث الجنائي، أن العامل أثناء عمله بالمصنع اختل توازنه وسقط بإحدى الغرف المخصصة لحفظ الأعلاف وأنهالت عليه كمية من الأعلاف، ما أدى إلى اختناقه ووفاته، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

قام مفتش الصحة بتوقيع الكشف الطبي على جثمان المتوفى، أفاد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف عضلة القلب نتيجة الاختناق، ولا توجد شبهة جنائية، تحرر المحضر 2022م، إداري مركز وأخطرت جهات التحقيق بالواقعة.

عامل الأعلاف اللواء خالد عبد السلام بدر مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

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