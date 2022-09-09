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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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الدين لله

تعرف على مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الجمعة 9-9-2022

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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يهتم القراء بمتابعة مواقيت الصلاة في مصر والتي تتناقص تدريجيا مع قدوم فصلي الخريف والشتاء، كما تختلف من محافظة لأخرى مع اختلاف مناطق هذه المحافظات وخطوط الطول الواقعة عليها.

مواعيد الصلاة 

وتناشد دار الإفتاء المصريين دائمًا بمراعاة فروق التوقيت في مواقيت الصلاة بين المحافظات والالتزام بالتوقيات المناسبة، وتعرض "الدستور" لقرائها خدمة مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 9-9-2022.

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة 

موعد صلاة  الفجر:    4:06 AM

موعد الشروق :         5:35 AM

موعد الصلاة الظهر:   11:53 AM

موعد الصلاة العصر:  3:26 PM

موعد الصلاة المغرب: 6:11 PM

موعد الصلاة العشاء: 7:30 PM

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 مواقيت الصلاة اليوم في الفيوم

موعد صلاة الفجر 4:09 AM

موعد الشروق 5:37 AM

موعد صلاة الظهر 11:55 AM

موعد صلاة العصر 3:27 PM

موعد صلاة المغرب 6:12 PM

موعد صلاة العشاء 7:30 PM

 

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 4:10 AM

موعد الشروق 5:40 AM

موعد صلاة الظهر 11:59 AM

موعد صلاة العصر 3:32 PM

موعد صلاة المغرب 6:17 PM

موعد صلاة العشاء 7:37 PM

 

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 مواقيت الصلاة اليوم في أسوان

موعد صلاة الفجر 4:44 AM

موعد الشروق 6:08 AM

موعد صلاة الظهر 12:22 PM

موعد صلاة العصر 3:50 PM

موعد صلاة المغرب 6:37 PM

موعد صلاة العشاء 7:51 PM

 

مواقيت الصلاة اليوم في قنا 

موعد صلاة الفجر 4:06 AM

موعد الشروق 5:32 AM

موعد صلاة الظهر 11:47 AM

موعد صلاة العصر 3:17 PM

موعد صلاة المغرب 6:02 PM

موعد صلاة العشاء 7:18 PM

 

مواقيت الصلاة اليوم في الأقصر 

موعد صلاة الفجر 4:07 AM

موعد الشروق 5:32 AM

موعد صلاة الظهر 11:47 AM

موعد صلاة العصر 3:17 PM

موعد صلاة المغرب 6:03 PM

موعد صلاة العشاء 7:18 PM

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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