الخميس 08 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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اقتصاد

أسعار الدواجن وسعر البيض اليوم الخميس 8-9-2022 فى مصر

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
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ارتفعت أسعار الدواجن  خلال تعاملات اليوم فيما استقر سعر البيض عند متوسط الأسعار التي سجلها منذ عدة أسابيع، وبلغت أسعار الدواجن في بورصة الدواجن الرئيسية، والذي يرتفع عدة جنيهات حتى يصل إلى المستهلك النهائي، فبلغ أسعار الدواجن البيضاء  32 جنيها، فيما بلغت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء 22 جنيها.

 

وتتأثر أسعار الدواجن في مصر بارتفاع أسعار الأعلاف التي تستورد مصر معظمها من الخارج، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي أسعار الدواجن وسعر البيض  اليوم الخميس في مصر.

 

أسعار الدواجن اليوم

النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر
لحم الفراخ البيضاءكيلو31.00 جنيها32.00 جنيها
لحم الفراخ الساسوكيلو47.00 جنيها48.00 جنيها
لحم الفراخ البلدي كيلو35.00 جنيها36.00 جنيها
لحم أمهات أبيضكيلو21.00 جنيها22.00 جنيها
كتكوت أبيضيوم06.00 جنيها06.25 جنيه
كتكوت ساسويوم05.00 جنيها05.25 جنيه
كتكوت بلدييوم03.00 جنيها03.25 جنيه

أسعار البيض اليوم

النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر
بيض أحمركرتونه66.00 جنيه67.00 جنيه
بيض أبيضكرتونه65.00 جنيه66.00 جنيه
بيض بلديكرتونه67.00 جنيه68.00 جنيه

 

 

أسعار البط اليوم

النوعالعمرأقل سعرأعلى سعر
كتكوت بط فرنساوييوم06.50 جنيه07.50 جنيه
كتكوت بط مسكوفييوم14.00 جنيها15.00 جنيها
كتكوت بط مولارديوم15.00 جنيها15.50 جنيها
لحم بط فرنساوي24.00 جنيها24.50 جنيه
لحم بط مسكوفي47.00 جنيها47.25 جنيه
لحم بط مولارد31.00 جنيها32.50 جنيه

 

أسعار الرومي اليوم

النوعالعمرأقل سعرأعلى سعر
كتكوت رومي أسمريوم16.50 جنيه17.00 جنيها
كتكوت رومي بومشهر16.00 جنيها16.50 جنيه
كتكوت رومي برونزييوم16.50 جنيه17.00 جنيها
كتكوت رومي برونزي 500 جرام45 يوم44.00 جنيها44.50 جنيه

 

 

 

ارتفاع سعر طن السكر الأبيض بنحو 100 جنيه ليسجل عند 12.500 جنيه

تخفيضات تصل إلى 50٪ على أسعار أدوات المطبخ بمنافذ مبادرة «كلنا واحد»

اسعار الدواجن سعر البيض بورصة الدواجن أسعار الدواجن البيضاء أسعار الدواجن اليوم أسعار البيض اليوم اسعار البط اليوم أسعار الرومي اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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