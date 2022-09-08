أسعار الدواجن وسعر البيض اليوم الخميس 8-9-2022 فى مصر

ارتفعت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم فيما استقر سعر البيض عند متوسط الأسعار التي سجلها منذ عدة أسابيع، وبلغت أسعار الدواجن في بورصة الدواجن الرئيسية، والذي يرتفع عدة جنيهات حتى يصل إلى المستهلك النهائي، فبلغ أسعار الدواجن البيضاء 32 جنيها، فيما بلغت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء 22 جنيها.

وتتأثر أسعار الدواجن في مصر بارتفاع أسعار الأعلاف التي تستورد مصر معظمها من الخارج، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي أسعار الدواجن وسعر البيض اليوم الخميس في مصر.

أسعار الدواجن اليوم

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر لحم الفراخ البيضاء كيلو 31.00 جنيها 32.00 جنيها لحم الفراخ الساسو كيلو 47.00 جنيها 48.00 جنيها لحم الفراخ البلدي كيلو 35.00 جنيها 36.00 جنيها لحم أمهات أبيض كيلو 21.00 جنيها 22.00 جنيها كتكوت أبيض يوم 06.00 جنيها 06.25 جنيه كتكوت ساسو يوم 05.00 جنيها 05.25 جنيه كتكوت بلدي يوم 03.00 جنيها 03.25 جنيه

أسعار البيض اليوم

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر بيض أحمر كرتونه 66.00 جنيه 67.00 جنيه بيض أبيض كرتونه 65.00 جنيه 66.00 جنيه بيض بلدي كرتونه 67.00 جنيه 68.00 جنيه

أسعار البط اليوم

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر كتكوت بط فرنساوي يوم 06.50 جنيه 07.50 جنيه كتكوت بط مسكوفي يوم 14.00 جنيها 15.00 جنيها كتكوت بط مولارد يوم 15.00 جنيها 15.50 جنيها لحم بط فرنساوي – 24.00 جنيها 24.50 جنيه لحم بط مسكوفي – 47.00 جنيها 47.25 جنيه لحم بط مولارد – 31.00 جنيها 32.50 جنيه

أسعار الرومي اليوم