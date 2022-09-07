مصرع 2 وإصابة 26 بتصادم أتوبيس ونقل فى العين السخنة

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 26 آخرون بكسور متفرقة بالجسم، الأربعاء، في حادث تصادم أتوبيس عمال إحدى الشركات بالعين السخنة.

تلقى الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، إشارة من غرفة العمليات تفيد وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل وأخرى نصف نقل، وعلى الفور تم توجيه سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين أن الحادث وقع بطريق السويس العين السخنة أمام محطة كهرباء عتاقة بين أتوبيس يقل عمال شركة عاملة بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة وسيارة نقل محملة بالمواد المحجرية وأخرى نصف نقل.

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.