الثلاثاء 06 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

إصابة 5 فى حادثى سير بصحراوى البحيرة

ارشيفية
ارشيفية
ads

أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادثى سير بمركزى وادى النطرون والنوبارية بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة. 

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة. 

وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتى نقل وملاكى بطريق القاهرة - الإسكندرية  الصحراوي دائرة مركز وادى النطرون.

وتم نقل المصابين لمستشفى وادى النطرون العام لإسعافهم وتلقى العلاج اللازم.

كما أصيب شخصان بكسور وكدمات متفرقة بالجسم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى دائرة مركز النوبارية، وتم نقلهما إلى المستشفى العام لعلاجهما وإجراء الفحوصات الطبية.

وتحررت عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث.

حادثى سير البحيرة النوبارية وادى النطرون أمن البحيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الخروج من «الكمبوند»!

الأكثر قراءة

71 ثعباناً تدخل مطار القاهرة.. وتحرّك سريع لحديقة الحيوان (صور)

«القومية للأنفاق» توضح حقيقة وقف القطار الكهربائى الخفيف بسبب ضعف الإقبال

«الجواز مش بالعافية».. فتاة تستغيث بالشرطة خوفًا من مصير نيرة أشرف

«خلتني عملت كل حاجة وحشة».. ماذا قالت فتاة الطالبية بعد قتل صديقتها؟

بوابة الأزهر الإلكترونية.. موعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2022

لأول مرة عربياً.. مهندس مصري يبتكر «نكهات» جديدة للعسل (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

جنة «ألموت» والقتلة المحترفون

ماجد حبته

التصحّر.. وتغير المناخ

بسنت حسن

أسوأ شخص في العالم

محمد رفعت

خير بلدنا هو الحل

منى رجب

نساء يحبطن البنات والنساء

مؤمن المحمدي

أمر يستحق الفرجة

جمال رشدي

حكاية المخلوقات الفضائية فى أمريكا

ماجد حبته

التربية العلمية ووزير التربية!

صور

عزاء شقيقة الكابتن محمود الخطيب

18 مرشحًا يتنافسون على انتخابات نقابة المحامين

جنازة المخرج علي عبدالخالق

محطة تل أبيب

المزيد

هجوم فلسطينى على حافلة إسرائيلية فى غور الأردن.. الأهداف والنتائج

الخارجية الفلسطينية تدين استشهاد مواطن فى هجوم للاحتلال على جنين

فلسطين: تقرير إسرائيل بشأن استشهاد شيرين أبوعاقلة محاولة للتهرب من قتلها