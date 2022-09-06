إصابة 5 فى حادثى سير بصحراوى البحيرة

أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادثى سير بمركزى وادى النطرون والنوبارية بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتى نقل وملاكى بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي دائرة مركز وادى النطرون.

وتم نقل المصابين لمستشفى وادى النطرون العام لإسعافهم وتلقى العلاج اللازم.

كما أصيب شخصان بكسور وكدمات متفرقة بالجسم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى دائرة مركز النوبارية، وتم نقلهما إلى المستشفى العام لعلاجهما وإجراء الفحوصات الطبية.

وتحررت عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث.