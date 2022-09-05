مصرع شاب غرقا إثر انزلاق قدمه بإحدى ترع كفر الدوار فى البحيرة

لقي شاب مصرعه غرقًا، إثر انزلاق قدمه بإحدى الترع في مركز كفر الدوار بالبحيرة، وكان اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين غرق “ع.م.م ”، 18 سنة، داخل إحدى الترع التابعة لمركز المحمودية، وتم انتشال الجثة من مياه الترعة ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.