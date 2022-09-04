الأحد 04 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

مصر

آخر موعد لتنسيق المرحلة الثالثة

تنسيق
تنسيق
ads

يبحث الطلاب الحاصلون على شهادة الثانوية العامة عن آخر موعد لتنسيق المرحلة الثالثة بعد فتح باب تسجيل طلاب المرحلة الثالثة لرغباتهم أمس السبت الموافق 3 سبتمبر، بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي تنسيق كليات المرحلة الثانية بعد عدة أيام من انتهائها للطلاب في شعبة علمي علوم وعلمي رياضيات وأدبي.

ومع زيادة معدلات البحث عن آخر موعد لتنسيق المرحلة الثالثة للطلاب في الشعب الثلاث يعرض الدستور في التقرير التالي التفاصيل كافة حول موعد تنسيق المرحلة الثالثة.

آخر موعد لتنسيق المرحلة الثالثة

ينتهى موعد تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة يوم الأربعاء 7 سبتمبر بحيث تستمر 5 أيام، وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأماكن التي وفرتها لطلاب المرحلة الثالثة لإدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا وحتى 3 عصرًا.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد حددت الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثالثة 205 درجات لجميع الشعب علمي علوم وعلمي رياضيات وأدبي، وتضم المرحلة الثالثة الطلاب المتخلفين عن المرحلتين الأولى والثانية، كما تضم الطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الثاني ونجحوا فيها.

txt

رابط مباشر | موقع التنسيق الالكتروني .. بوابة الحكومة المصرية لتسجيل الرغبات

ويتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لمرحلة تنسيق المرحلة الثالثة مع اتخاذ كل الاشتراطات والتدابير الاحترازية التى أقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، وتحقيق أقصى درجات التباعد الاجتماعى بما يضمن سلامة الجميع أثناء تنسيق المرحلة الثالثة.

وتؤكد وزارة التعليم العالي على طلاب المرحلة الثالثة بأهمية الالتزام بارتداء الماسك الطبى أثناء تنسيق المرحلة الثالثة فلن يُسمح لأى طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

خطوات تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 

على الطلاب الدخول عبر رابط تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 

https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Thanwy/defaultThanwy.aspx

واتباع الخطوات التالية وهي، كتابة رقـم الجلوس، كتابة الرغبات السابقة، يطلع على التعليمات والطريقة الصحيحة لتسجيل الرغبات، كتابة البيانات الأساسية، وإدخال/ تعديل الرغبات، وتسجيل الرغبات، ثم حفظ الرغبات والانتظار حتى تنتهي تنسيق المرحلة الثالثة للطلاب وبعدها يتم إعلان تنسيق كليات المرحلة الثالثة للطلاب في الثلاث شعب وهي علمي علوم وعلمي رياضيات وطلاب الشعبة الأدبية.

رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022 في القاهرة

وتعد المرحلة الثالثة هي المرحلة الأخيرة أمام طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم قبل بداية العام الدراسي الجديد.

المرحلة الثالثة خطوات تسجيل رغبات المرحلة الثالثة اخر موعد لتنسيق المرحلة الثالثة بداية العام الدراسي الجديد طلاب الثانوية العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل مهرجان القلعة

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب عيار 21 فى مصر اليوم الأحد 4 سبتمبر وقيمة المصنعية

«قرص منوم وسلاح أبيض».. تفاصيل واقعة قطع زوجة لعضو زوجها الذكرى بالمطرية

والد فتاة البراجيل أمام المحكمة: «وجدت بنتي عريانة وغارقة في دمها»

بـ«السلاح نفسه».. المتهم بقتل أماني فتاة المنوفية يتخلص من حياته

أيام بليغ الأخيرة «1».. حكايات جديدة عن ملك الموسيقى: مات بخطأ طبى عبثى وساذج

«هاخدلها بتارها».. تفاصيل الرسالة الغامضة لقاتل فتاة المنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

التربية العلمية ووزير التربية!

لواء. محسن الفحام

"الثقافة والتغيرات المناخية"

عبدالوهاب داود

«الدستور» وطه حسين وحديث الإزالة المزعوم

القس. رفعت فكرى

لا تسمع لأصوات الفشل!!

لواء.حمدى البطران

المتعة عند العرب

جمال-أسعد

ثقافة التكاتك

أحمد الصغير

أقوى وأرخص مساحيق غسل جرائم التاريخ.. الدين!

أسماء محفوظ

الست مش مُلزمة

صور

عزاء شقيقة الكابتن محمود الخطيب

18 مرشحًا يتنافسون على انتخابات نقابة المحامين

جنازة المخرج علي عبدالخالق

محطة تل أبيب

المزيد

رقم «23».. من هو «هرتسي هاليفي» رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد؟

إسرائيل تصادق على اتفاقية طيران مع تركيا

وزير شئون القدس: التصعيد الإسرائيلي يطال كل مناحي الحياة في المدينة