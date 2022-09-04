الأحد 04 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

القبض على 7 هاربين من تنفيذ الأحكام في حملة بـ15 مايو

حملة أمنية
حملة أمنية
ads

شنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وقطاع الجنوب حملات استهدفت دائرة قسم شرطة 15 مايو، لضبط الهاربين من الأحكام والخارجين عن القانون.

ونجحت تلك الحملات في القبض على 7 صدر ضدهم احكام قضائية متنوعة، وتحرر المحاضر اللازم تجاههم وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتمكنت حملة أمنية من ضباط مباحث قسم شرطة 15 مايو، من ضبط كلا من «محمد حمدي» في القضية رقم 29761 لسنة 2018، وياسين شحاتة، 36799 لسنة، 2008، علي محمد، 34489 لسنة 2017، صالح حميد، 17462 لسنة 2010، علاء الدين محمد، 724 لسنة 2016.

كما تم القبض على «كمال سيد» 310 لسنة 2013، محمد عبد الحليم 12395 لسنة 2020، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة.

الإدارة العامة لمباحث القاهرة أحكام قضائية متنوعة الهاربين من الأحكام 15 مايو قسم شرطة 15 مايو شرطة 15 مايو حملات مكبرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى النظر بعمق

الأكثر قراءة

«قرص منوم وسلاح أبيض».. تفاصيل واقعة قطع زوجة لعضو زوجها الذكرى بالمطرية

بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 4-9-2022

تخفيض نسب القبول للالتحاق بالكلية الجوية للعام الدراسى 2022/ 2023

موظف يقتل ابنه الرضيع فى 6 أكتوبر.. والسبب «كارثة»

استمرار حبس مستريح الإسكندرية 15 يومًا

وزير قطاع الأعمال يتابع موقف مشروع إنتاج السيارة الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

لا تسمع لأصوات الفشل!!

لواء.حمدى البطران

المتعة عند العرب

جمال-أسعد

ثقافة التكاتك

أحمد الصغير

أقوى وأرخص مساحيق غسل جرائم التاريخ.. الدين!

أسماء محفوظ

الست مش مُلزمة

محمد المعموري

التصحر.. والمعالجات الجدية للحد منها

د.أحمد الخميسى

حديث حول جورباتشوف

ماجد حبته

قلق فى المحيط الهادئ

صور

18 مرشحًا يتنافسون على انتخابات نقابة المحامين

جنازة المخرج علي عبدالخالق

مؤتمر إعلان تشكيل المنتخب الوطنى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تصادق على اتفاقية طيران مع تركيا

وزير شئون القدس: التصعيد الإسرائيلي يطال كل مناحي الحياة في المدينة

وزير الخارجية الفلسطينى: إسرائيل ترفض قرارات الشرعية الدولية وتفرض نظام «الأبرتهايد»