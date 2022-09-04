القبض على 7 هاربين من تنفيذ الأحكام في حملة بـ15 مايو

شنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وقطاع الجنوب حملات استهدفت دائرة قسم شرطة 15 مايو، لضبط الهاربين من الأحكام والخارجين عن القانون.

ونجحت تلك الحملات في القبض على 7 صدر ضدهم احكام قضائية متنوعة، وتحرر المحاضر اللازم تجاههم وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتمكنت حملة أمنية من ضباط مباحث قسم شرطة 15 مايو، من ضبط كلا من «محمد حمدي» في القضية رقم 29761 لسنة 2018، وياسين شحاتة، 36799 لسنة، 2008، علي محمد، 34489 لسنة 2017، صالح حميد، 17462 لسنة 2010، علاء الدين محمد، 724 لسنة 2016.

كما تم القبض على «كمال سيد» 310 لسنة 2013، محمد عبد الحليم 12395 لسنة 2020، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة.