الأحد 04 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

قبل بيعه بالسوق السوداء.. ضبط سيارة محملة بـ43 جوال دقيق مدعم بالبحيرة

دقيق مدعم
دقيق مدعم
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قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشن حملات مكثفة على الأسواق بمركز بدر بمحافظة البحيرة، بالاشتراك مع مباحث التموين، لمواجهة بيع الدقيق المدعم فى السوق السوداء.

وأسفرت الحملات عن ضبط سيارة محملة بـ43 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وسمير البلكيمى، مدير الرقابة الداخلية بمديرية التموين.

تأتي هذه الحملات الرقابية ضمن الجهود التي تقوم بها محافظة البحيرة لضبط الأسواق، والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان، والحفاظ على الدعم وضمان وصوله لمستحقيه وضبط المخالفين.

مديرية التموين والتجارة مركز بدر مباحث التموين السوق السوداء سيارة دقيق بلدى مدعم

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى النظر بعمق

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