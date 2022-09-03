إحالة تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية للمحاكمة

قررت نيابة عين شمس إحالة تشكيل عصابي تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بعين شمس للمحاكمة.

تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة الدراجة النارية ملكه حال توقفها أسفل العقار سكنه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتنقيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة الشرقية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب توصيل الأسلاك، واعترف بارتكاب 7 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب.

كما تم بإرشاده ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عملائه 5 أشخاص، مقيمين بمحافظة الشرقية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.