الأربعاء 31 أغسطس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

حالة الطقس اليوم الأربعاء 31-8-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس
حالة الطقس
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يتساءل المواطنون عن حالة الطقس لاسيما مع ختام شهر أغسطس الذي يعتبر ذروة الصيف، وتتزايد كل يوم درجة الحرارة في ساعات النهار، وفي ذات السياق كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022 حتى يوم الإثنين 5 سبتمبر 2022، ومن المفترض أن يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا مائل للحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى.

حالة الطقس خلال ساعات فجر الأربعاء 

وفي هذا الإطار أوضحت الأرصاد أن درجات الحرارة  تعتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

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اعتدال درجات الحرارة شمال البلاد وارتفاعها في الجنوب 

ويميل الطقس للحرارة والرطوبة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ومن المتوقع حدوث استقرار في درجات الحرارة شمال البلاد حيث تترواح ما بين 34-35 درجة مئوية.

ويستمر الارتفاع في درجات الحرارة جنوب البلاد ليسجل 44 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

توقعات الطقس في بداية سبتمبر 2022 

وكشف خبراء هيئة الأرصاد عن تحسن ملحوظ في الأجواء وانخفاض طفيف في درجات الحرارة بداية من الخميس 1 سبتمبر 2022، حيث تسجل درجات الحرارة 33 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

ورصدت الأقمار الصناعية نشاط الرياح على فترات متقطعة بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مما يقلل الإحساس بالرطوبة.

فيما أعلن خبراء الأرصاد ظهور السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مما يحد من تأثير الشمس أحيانا وتلطيف الأجواء.

استمرار ارتفاع الرطوبة على أنحاء البلاد

وحذرت الأرصاد من استمرار ارتفاع الرطوبة على مدار اليوم، الأمر الذي يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين درجتين و3 درجات مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022 على بعض المحافظات 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 - المحسوسة 36

السواحل الشمالية العظمى 30- المحسوسة 33

جنوب سيناء العظمى 40- المحسوسة 42

شمال الصعيد العظمى 38- المحسوسة 40

جنوب الصعيد العظمى 43- المحسوسة 44

 

درجات الحرارة المتوقعة يوم الخميس 1 سبتمبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 - المحسوسة 36

السواحل الشمالية العظمى 30 - المحسوسة 33

جنوب سيناء العظمى 40 - المحسوسة 42

شمال الصعيد العظمى 38 - المحسوسة 40

جنوب الصعيد العظمى 43 - المحسوسة 44

 

درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة 2 سبتمبر 2022

القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 - المحسوسة 36

السواحل الشمالية العظمى 30- المحسوسة 33

جنوب سيناء العظمى 40- المحسوسة 42

شمال الصعيد العظمى 38- المحسوسة 40

جنوب الصعيد العظمى 43- المحسوسة 44

درجات الحرارة المتوقعة يوم السبت 3 سبتمبر 2022

القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 - المحسوسة 36

السواحل الشمالية العظمى 30- المحسوسة 33

جنوب سيناء العظمى 40- المحسوسة 42

شمال الصعيد العظمى 38-المحسوسة 40

جنوب الصعيد العظمى 43- المحسوسة 44

درجات الحرارة المتوقعة يوم الأحد 4 سبتمبر 2022

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 - المحسوسة 36

السواحل الشمالية العظمى 30- المحسوسة 33

جنوب سيناء العظمى 40 - المحسوسة 42

شمال الصعيد العظمى 38 - المحسوسة 40

جنوب الصعيد العظمى 43 - المحسوسة 44

 

درجات الحرارة المتوقعة يوم الإثنين 5 سبتمبر 2022

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 - المحسوسة 36

السواحل الشمالية العظمى 30 - المحسوسة 33

جنوب سيناء العظمى 40 - المحسوسة 42

شمال الصعيد العظمى 38 - المحسوسة 40

جنوب الصعيد العظمى 43 - المحسوسة 44

 

الطقس حالة الطقس القاهرة القاهرة الكبرى الأربعاء درجات الحرارة سبتمبر

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