الثلاثاء 30 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

«مقتدى الصدر» يُعلن الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام لحين توقف العنف

مقتدى الصدر
مقتدى الصدر
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قرر زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اليوم الإثنين، الاضراب عن الطعام حتى يتوقف العنف واستعمال السلاح.

وقال رئيس الكتلة الصدرية المستقيلة، حسن العذاري، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أعلن اضراباً عن الطعام، حتى يتوقف العنف واستعمال السلاح.

الكاظمي: قوات الأمن مسئولة عن حماية المتظاهرين

وفي وقت سابق، وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، بفتح تحقيق عاجل بشأن الأحداث في المنطقة الخضراء.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان له نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه بمنع استخدام الرصاص وإطلاق النار على المتظاهرين من أي طرف أمني، أو عسكري، أو مسلح منعاً باتاً، مبينًا أنه "شدد على التزام الوزارات، والهيئات، والأجهزة الأمنية والعسكرية بالعمل وفق السياقات والصلاحيات والضوابط الممنوحة لها".

وأكد “الكاظمي” أن القوات الأمنية مسئولة عن حماية المتظاهرين، وأن أي مخالفة للتعليمات الأمنية بهذا الصدد ستكون أمام المساءلة القانونية، موجهًا بفتح تحقيق عاجل بشأن الأحداث في المنطقة الخضراء، ومصادر إطلاق النار، وتحديد المقصرين ومحاسبتهم وفق القانون.

ودعا المواطنين إلى "الالتزام بالتعليمات الأمنية، وقرار حظر التجوال".

البرلمان العربي يدعو لإعلاء المصلحة الوطنية 

ومن جانبه، دعا البرلمان العربي، الأطراف السياسية بالعراق، إلى إعلاء المصلحة الوطنية ووقف التصعيد والجلوس على طاولة الحوار.

وذكر البرلمان العربي في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن على جميع الأطراف والقوى السياسية العراقية، ضرورة ضبط النفس ومنع التصعيد وإعلاء المصلحة الوطنية للعراق ووقف العنف حقناً للدماء العراقية".

وأضاف أن "الحوار البنّاء والحفاظ على المسار السلمي للعملية السياسية وفقاً للدستور العراقي هو الطريق السليم للحفاظ على مقدرات جمهورية العراق وشعبها الكريم". 

البرلمان العربي الأطراف السياسية بالعراق التيار الصدري العراقي مصطفي الكاظمي مجلس الوزراء العراقي

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وائل لطفي

حتى لا نحلب ثيراننا!

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