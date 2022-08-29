الإثنين 29 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

رئيس الوزراء العراقي يدعو المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء العراقي، في بيان له بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع): "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، ترأس اجتماعًا طارئًا للقيادات الأمنية بمقر العمليات المشتركة، لمناقشة الأحداث الأخيرة ودخول المتظاهرين للمؤسسات الحكومية".

وأضاف: "الكاظمي جدد توجيهاته للقيادات الأمنية بالالتزام التام بالتعليمات السابقة فيما يخص حماية أرواح المتظاهرين، والحفاظ أيضًا على الممتلكات العامة والخاصة، ومنع التجاوز على المؤسسات الحكومية من قبل أي طرف كان".

ودعا المتظاهرين إلى "الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء، وعدم إرباك الوضع العام في البلاد، وتعريض السلم المجتمعي إلى الخطر".

وفي وقت سابق، دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الجميع إلى ضبط النفس، وذكر أن "التطورات الخطيرة التي جرت في عراقنا العزيز اليوم من اقتحام المتظاهرين للمنطقة الخضراء ودخول مؤسسات حكومية إنما تؤشر إلى خطورة النتائج المترتبة على استمرار الخلافات السياسية وتراكمها".

وأكد أن "تجاوز المتظاهرين على مؤسسات الدولة يعد عملًا مدانًا وخارجًا عن السياقات القانونية، داعيًا سماحة السيد مقتدى الصدر الذي لطالما دعم الدولة وأكد الحرص على هيبتها واحترام القوى الأمنية للمساعدة في دعوة المتظاهرين للانسحاب من المؤسسات الحكومية".

وأضاف: "تمادي الخلاف السياسي ليصل إلى لحظة الإضرار بكل مؤسسات الدولة لا يخدم مقدرات الشعب العراقي، وتطلعاته، ومستقبله، ووحدة أراضيه".

وجدد الكاظمي دعوته إلى ضبط النفس من الجميع، داعيًا المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء والالتزام بتعليمات القوات الأمنية المسئولة عن حماية المؤسسات الرسمية وأرواح المواطنين.

رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي المنطقة الخضراء الوزراء العراقي العمليات المشتركة

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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