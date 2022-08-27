6 مصابين فى حادث سير بسوهاج

أصيب 6 أشخاص إثر اصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف أسفل الكوبرى العلوي، عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق علي الطريق الزراعي "سوهاج- أسيوط".

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مأمور مركز شرطة طما، يُفيد بوقوع مصادمة لسيارة بالرصيف ووجود مصابين، ونقل المصابين للمستشفى، ورفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيًا.

وكشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما باصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف أسفل الكوبرى العلوى بمدينة طما على الطريق الزراعى أسيوط سوهاج.

وجرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى طما المركزي لتلقى العلاج، والدفع بقوات إدارة المرور وقوات تأمين الطرق إلى مكان الحادث، وتم رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيًا.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.