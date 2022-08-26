التفاصيل الكاملة.. جدول ومواعيد تنسيق الدبلومات نظام الـ2022 واختبارات القدرات

في هذه الأيام يهتم خريجي الدبلومات الفنية نظام الـ 3 سنوات والـ 5 سنوات مترقبين ظهور مؤشرات التنسيق الخاصة بهم للالتحاق بالجامعة في العام الدراسي الجديد 2022-2023، وذلك أسوة بخريجي الثانوية العامة والثانوية الأزهرية 2022.

امتحانات القدرات لالتحاق طلاب الدبلومات الفنية بالجامعات 2022

وفي وقت سابق أوضح المجلس الأعلى للجامعات جداول امتحانات الطلاب وأماكن انعقادها لتنسيق الدبلومات والمعاهد الفنية 2022، حيث تعقد امتحان الدبلومات الفنية للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية التجارية والذي يعقد بكليات التجارة بجامعات (القاهرة - الإسكندرية – أسيوط – طنطا – الزقازيق، بداية من 19 سبتمبر وحتى 21 سبتمبر، وذلك لطلاب الثانوية التجارية وطبقًا لجدول التوزيع الجغرافي الخاص بالطالب حسب الإدارة التعليمية الصادرة منها شهادة الدبلوم والمعلن عنه على موقع المجلس الأعلى، وتبدأ الامتحانات في مواد الرياضة واللغة الأولى ” إنجليزي/ فرنساوي” والجغرافيا واللغة الثانية” إنجليزي / فرنساوي”.

جدول ومواعيد تنسيق الدبلومات نظام الـ2022

وفي السطور الآتية يقدم "الدستور" جدول ومواعيد تنسيق الدبلومات والمعاهد الفنية 2022 من خلال التقرير التالي.

تفاصيل تنسيق الدبلومات والمعاهد الفنية 2022

تنسيق الدبلومات والمعاهد الفنية 2022 نظام الـ 3 سنوات من الأمور يستعد طلاب الدبلومات الفنية والمعاهد للتسجيل فيها وذلك بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، ووفقا لتنسيق الدبلومات الفنية 2022 يمكن للطالب التقدم لامتحانات الدبلومات والمعاهد الفنية للقبول بكليات الحقوق والتجارة، الهندسة، الزراعة بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2022/2023 والخضوع لاختبار القدرات.

تنسيق الدبلومات والمعاهد الفنية 2022، حيث أعلنت أمانة المجلس الأعلى للجامعات عن فتح باب التقدم لامتحانات الدبلومات والمعاهد الفنية للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية «نظام الثلاث سنوات»، والمدارس الثانوية الفنية «نظام الخمس أعوام» والمعاهد الفنية «نظام عامين بعد الثانوية» للقبول بكليات التجارة – الهندسة – الحقوق – الزراعة.

جدول الجامعات الحكومية للعام الجامعي 2022/2023

جدول امتحان المعاهد الفنية

وأعلن المجلس الأعلى للجامعات جدول امتحان المعاهد الفنية للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية التجارية ودبلوم المدارس الفنية التجارية ”نظام الخمس سنوات” والذي يعقد بكليات التجارة بجامعات (القاهرة – الإسكندرية – طنطا – الزقازيق- أسيوط) وذلك لطلاب ”نظام الخمس سنوات” خريجي أعوام 2020 - 2021 - 2022 والراغبين في الالتحاق بإحدى كليات التجارة بالجامعات المصرية.

ويؤدي طلاب المعاهد الفنية الامتحانات في مواد الرياضة والدراسات التجارية باللغة الإنجليزية وإدارة أعمال والمحاسبة وذلك بداية من يوم 24 سبتمبر وحتى 27 سبتمبر المقبل.

وأشار المجلس الأعلى للجامعات الى انه سيعقد عقد امتحان الدبلومات الفنية للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الفنية الصناعية خريجي أعوام 2020، 2021، 2022 بنسبة 70% فأكثر من المجموع الكلي والطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية “نظام الخمس سنوات”، والمعاهد الفنية الصناعية خريجي أعوام 2020 -2021 - 2022 والراغبين في الالتحاق بإحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية.

التوزيع الجغرافي 2023

وكباقي الأعوام الجدول التوزيع الجغرافي الخاص بالطالب، وتعقد الامتحانات في مواد اللغة الإنجليزية وميكانيكا والفيزياء ورياضة 1 جبر وهندسة فراغية ورياضة 2 التفاضل والتكامل والكيمياء وتبدأ الامتحانات يوم السبت 24 سبتمبر، وحتى 29 سبتمبر المقبل.

وقرر المجلس الأعلى للجامعات عقد امتحان الدبلومات الفنية للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الفنية الزراعية خريجي أعوام 2020، 2021، 2022 بنسبة 70 % فأكثر من المجموع الكلى للراغبين في الالتحاق بإحدى كليات الزراعة بالجامعات المصرية.

تنسيق الدبلومات والمعاهد الفنية 2022 نظام الـ3 سنوات

من المفترض أن يؤدي طلاب الدبلومات الفنية الحاصلين على الثانوية الزراعية الامتحانات في كلية الزراعة بجامعة القاهرة في مواد الرياضة ”جبر وحساب مثلثات طبيعة، رياضة ميكانيكا” ورياضة تفاضل وتكامل، و كيمياء ولغة إنجليزية ، وتبدأ الامتحانات من السبت 24 سبتمبر وحتى الخميس 29 سبتمبر المقبل.