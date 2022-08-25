الخميس 25 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

المؤبد لـ5 من أخطر تشكيل عصابي لسرقة المواطنين في الشرقية

تشكيل عصابي
تشكيل عصابي
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، 5 من أفراد تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه من المواطنين بمركز الزقازيق، بالسجن المؤبد للمتهمين من الأول حتى الخامس، وبراءة السادس والسابع من التهم المنسوبة إليهما.

تعود أحداث القضية رقم 3419 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة الزقازيق ليوم 22 من شهر يناير الماضى، عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، كل من "حسن أ" 27 عاما سائق و"إسلام م" 25 عاما سائق، و"على م ع" 27 عاما سائق، مقيمين كفر شكر محافظة القليوبية، و"شرف م ش" 26 عاما ميكانيكي، مقيم منيا القمح و"عمر م ع" 25 عاما سائق مقيم كفر شكر، و"محمد ن" 16 عاما طالب مقيم الزقازيق، و"محمد ع ع" 38 عاما سائق مقيم  منيا القمح، لمحكمة جنايات الزقازيق.

وتبين من التحقيقات قيامهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد ضد كل من "رضا محمود" و"محمد عبد الحكيم" و"عادل محمود" و"عبد الرحمن محمود" وعرضوا آخرين من قاطني عزبة المشهدى كفر يوسف سلامة، للخطر بترويعهم وتخويفهم  وإلحاق الأذى المعنوى بهم وإلقاء الرعب في نفوسهم حال كونهم حائزين اسلحة نارية.

وتبين من التحقيقات قيامهم بتكوين تشكيل عصابى من العناصر الإجرامية الخطرة، الذى  تخصص فى وقائع السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح النارى ويتولى قيادة التشكيل المتهم الثانى، وقاموا بالشروع فى قتل 4 مواطنين وسرقة عدد من السيارات تحت التهديد بالطريق العام بدائرة مركز شرطة الزقازيق.

عقب تقنين الإجراءات تم القبض عليهم و قدمتهم  النيابة العامة محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.

جنايات الزقازيق تشكيل عصابي سرقة السيارات نيابة جنوب الزقازيق

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