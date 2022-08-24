المشدد 3 سنوات لعاطل وتغريمه 50 ألف جنيه لترويجه المخدرات في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار أشرف فتحي حلمي، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وغرامة مالية 50 ألف جنيه، لعاطل، لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة بمركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 9506 لسنة 2022 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 1075 لسنة 2022 کلي جنوب بنها، أن المتهم "أ. م. ع"، 26 سنة، عاطل، حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حاز وأحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.



كانت وردت معلومات سرية لأجهزة الأمن بالقليوبية، بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، على الفور وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش والهيروين.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.