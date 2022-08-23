استكمال العروض المسرحية ضمن المسابقة الإبداعية بالقاهرة

استكملت فعاليات العروض المسرحية، ضمن مسابقة اللجنة الإبداعية بالمهرجان الإيبارشي "الشركة مسيرة إيبارشيتنا"، لعدد من كنائس القاهرة، وذلك بمسرح سان جورج، بمصر الجديدة.

جاء ذلك تحت قيادة السيدة إيريني أسعد، مسؤولة اللجنة الإبداعية، وإشراف لجنة التحكيم، كما تضمن اليوم أيضًا عرض فرق الكورال من مختلف المراحل العمرية، لباقة من الترانيم الروحية.

الجدير بالذكر أن جميع هذه المسابقات، شهدت حضور بعض الآباء الكهنة، من كنائس القاهرة.

ومن جهته احتفل الأب إدوارد جبران الساليزياني، بقداسه الإلهي الأول، وذلك برعية العذراء أم المعونة للآباء الساليزيان، بالزيتون.

جاء هذا بمشاركة الأب أليخاندرو، الرئيس الإقليمي للرهبنة الساليزيانية بالشرق الأوسط، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات.

وعقب صلاة الذبيحة الإلهية، قام شباب القديس دون بوسكو بالترحيب بالأب إدوارد، وذلك من خلال بعض الفقرات المتنوعة.

الجدير بالذكر الأب إدوارد جبران الساليزياني كان قد تمت سيامته الكهنوتية، يوم السبت الماضي، بوضع يد سيادة المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، وذلك بكاتدرائية القديس يوسف المارونية بالظاهر، بمشاركة بعض الآباء المطارنة.

ونظمت الكنائس الأرثوذكسية، فجر أمس الأثنين، تسبحة السيدة العذراء مريم، والتي اختتمت بصلاة القداس الإلهي، إذ ترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات التسبحة وقداسات عيد العذراء مريم.

وشهدت الكنائس الارثوذكسية انتشارا موسعا لفريق الكشافة الكنسية على أبوابها لاستقبال الزوار للاحتفال بعيد إعلان صعود جسد السيدة العذراء مريم بكنيستها، وحرص فريق الكشافة على قياس درجة الحرارة للوافدين، وتوزيع الكمامات الطبية عليهم.

وقام فريق الكشافة الكنسية، في التعرف على الوافدين من المنطقة أو من خارجها، عبر الدخول من البوابات الإلكترونية وإظهار بطاقة الهوية "الرقم القومي"، وذلك خلال توافدهم للمشاركة فى الاحتفالات.

كما شهد دير السيدة العذراء مريم بجبل درنكة في محافظة أسيوط، أمس احتفالات بعيد العذراء مريم إذ ترأس الأنبا يؤانس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط عشية ليلة ختام صوم العذراء مريم بالدير، ثم اعقبه صلوات التسبحة بمشاركة الآلاف من الأقباط من مختلف محافظات مصر.