الإثنين 22 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

معاينة منزل حدائق القبة المنهار: السقف خشبى والحوائط متهالكة

ارشيفية
ارشيفية
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كشفت معاينة نيابة حدائق القبة لمنزل عزبة أبوحشيش المنهار عن وجود حطام وركام هائل في محيط المكان.

وأضافت المعاينة أن المنزل المنهار عبارة عن دورين وسقف خشبي لم تتحمل الحوائط السقف نظرا لأنها متهالكة ومائلة فسقط علي الأسرة.

وأمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة للعقار المنهار لبيان هل تأثرت بالانهيار من عدمه.

والمتوفون هم: ملكة السيد، 52 سنة، وطفلاها إبراهيم سيد أحمد إسماعيل، 14سنة، وطفلتها أمال سيد أحمد إسماعيل 11 سنة وتبين أن الأب والأم من ذوي الاحتياجات الخاصة الصم والبكم.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بانهيار منزل بعزبة أبوحشيش بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وانتقل رجال الإنقاذ البري والحماية المدنية إلى مكان الواقعة.

بالفحص تبين انهيار منزل، مما أسفر عن مصرع ربة منزل وابنها ونجلتها وإصابة زوجها وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة حدائق القبة عزبة أبو حشيش منزل عزبة ابو حشيش سقف خشبي المنزل المنهار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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