المؤبد لـ3 متهمين بسرقة مواطن بالإكراه بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، ثلاثة متهمين بالسجن المؤبد، لاتهامهم بسرقة المجنى عليه "أ.م" بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد مصطفى، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم، وضياء دهيس، بأمانة سر صلاح تمام.

البداية بتلقي أجهزة الأمن بلاغًا من المجنى عليه، أنه أثناء سيره فى الطريق العام بدائرة المركز، فوجئ بالمتهمين يخرجون عليه بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهم، وتهديده واستولوا منه على دراجة بخارية وهاتفه المحمول تحت تهديد السلاح، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين.