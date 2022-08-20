السبت 20 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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حوادث

استدعاء سائق سيارة ميكروباص عثر بها على جثة شاب في السلام

جثة
جثة
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أمرت نيابة السلام باستدعاء سائق سيارة ميكروباص عثر بها علي جثة شاب في العقد الثالث بموقف السلام، لسماع أقواله.

وكان قسم شرطة السلام تلقى بلاغًا من السائقين بموقف السلام يفيد بالعثور على جثة شخص داخل الميكروباص بالموقف بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب مجهول الهُوية في العقد الثالث من عمره ووجود وشم على أحد ذراعيه، وخلو الجثة من أي إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال سائق السيارة وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث لتفريغها وتحديد هُوية مرتكبي الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين أن المتوفى استقل السيارة أثناء توجهها إلى موقف السلام، وجلس بين الركاب، وعندما وصلت السيارة للموقف نزل جميع الركاب من السيارة ما عدا المجني عليه، فتوجه قائد السيارة إليه لإيقاظه لكن الشاب لم يستجب للسائق، وتبين أنه فارق الحياة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة السلام استدعاء سائق سيارة ميكروباص بالعثور على جثة شخص داخل الميكروباص

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