منتدى شباب العالم يهنئ الأمير الحسين بن عبدالله بخطبته

هنأ منتدي شباب العالم الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني، على خطوبته من السيدة رجوة بنت خالد السيف.

وقال المنتدى في بيان عبر صفحته الرسمية: "يتقدم منتدى شباب العالم بخالص التهاني للصديق والضيف منذ فترة طويلة، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد الأردن، على خطوبته من السيدة رجوة بنت خالد السيف. متمنيا للزوجين التوفيق والسعادة".

وتابع البيان: "يسعدنا أن نعرب عن فخرنا بحضور الأمير الحسين في الإصدارات السابقة من WYF والتطلع لمزيد من التعاون في الإصدارات القادمة".