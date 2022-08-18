السيطرة على حريق نشب بحوش منزلين بدار السلام بسوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، من السيطرة على حريق نشب بحوش ملحق بمنزل، وامتد لحوش آخر مجاور بدائرة مركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج، وامتد لحوش مجاور دون حدوث خسائر بالأرواح.

وكان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بنشوب حريق بدائرة المركز، وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية، ولا توجد خسائر بالأرواح.

وبالفحص تبين من خلال التحريات نشوب الحريق بحوش ملك «عوض.ع»، يقيم بذات الناحية، وامتد لحوش مجاور ملك شقيقه «عبدالناصر.ع»، يقيمان بذات الناحية، وتم الدفع بعدد «2» سيارة إطفاء والسيطرة على الحريق، وإخماده دون حدوث إصابات.

وبسؤال «علي.ع»، 21 سنة، سائق ويقيم بذات الناحية، أفاد بأن شقيقيه مالكي الأحواش متواجدان بالعمل بالقاهرة، وأرجع سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي في حوش الأول، مؤكدًا احتراق كمية من البوص، وأفلاق النخيل ونفي الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.