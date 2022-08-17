جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تقيم حفلا أسطوريا لتخريج دفعة جديدة من كلية «طب الأسنان» (صور)

• شيرين عبد الوهاب تظهر بإطلالة ساحرة وتشعل الحفل بأغنيات "ماشربتش من نيلها" ويا "معافر".. وتعلق :"جامعة مصر صرح كبير ومشرف"

• حمادة هلال يحتفى بالخريجين ويغنى "والله وعملوها الرجالة" وسط تصفيق حاد.. ويوجه تحية خاصة للطلاب وقيادات الجامعة

• تكريم نقيب الممثلين أشرف ذكى والنجوم روجينا وأحمد زاهر وسهر الصايغ ونجلاء بدر

• د. أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس الجامعة: كلية طب الأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا رائدة فى مجالها وتلتزم بتخريج طبيب متميز علمیاً ومھنیاً

• د. هالة المنوفى عميد الكلية تهنىء الخريجين وأولياء الأمر.. وتعلق :"دفعة مميزة وهى الأقرب إلى قلبى"



في احتفالية ضخمة، وأجواء مبهجة، ووسط كوكبة من ألمع النجوم، على رأسهم النجمة شيرين عبد الوهاب، والدكتور أشرف ذكى نقيب الممثلين، والنجوم روجينا وأحمد زاهر وحمادة هلال وسهر الصايغ ونجلاء بدر، احتفلت كلية طب وجراحة الفم والاسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بتخرج طلاب العام الدراسي 2021ـ2022، حيث أقيم الحفل برعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وبحضور الكاتب والاعلامى محمد فودة عضو مجلس الأمناء ومستشار الجامعة، والدكتور أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور شريف رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هالة المنوفي عميد الكلية.

وفى هذا الإطار وجه الدكتور أشرف حيدر غالب، القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الشكر لخالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء على دعمه الكامل، مهنئا الطلاب بتخرجهم، قائلا :"أهنئكم بتخرجكم، والف مبروك لشباب خريجي جامعة مصر بكلية طب الاسنان، وهذه بداية مرحلة جديدة في حياتكم وتحية كبيرة لأولياء الأمور الذين شرفونا" مُرحبا بوجود خالد الطوخى على رأس الحضور معتبرا أن وجوده يمثل دعما كبيرا للطلاب، كما رحب بجميع الحضور.

وأكد د. أشرف حيدر أن كلية طب الأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا واحدة من أهم الكليات، موجها حديثه للخريجين قائلا :"أمامكم مستقبل مشرق وكلية طب الاسنان تتميز بتقديم الشركات مع الجامعات الاجنبية مثل جامعة جنوا والتعاون في مجال طب الاسنان في مجال حراجة الليزر"، موجها الشكر والتحية لأعضاء هيئة التدريس الذين كانوا بمثابة أولياء أمور لجميع الطلاب خلال فترة دراستهم، مقدما التهنئة لأولياء الأمور، وأوضح أن كلية طب وجراحة الفم والأسنان هي كلية خاصة رائدة في التعليم المستمر، وتلتزم الكلية بتخريج طبيب أسنان متميز علمیاً ومھنیاً یُلبي متُطلبات سوق العمل من خلال تحفیز مُنظومة بحثیة علمیة ومھنیة وخدمة علاجیة متطورة تُلبي متُطلبات المجُتمع فى إطار قیم أخلاقیة.

وحرص الدكتور طارق صلاح رئيس لجنة قطاع أطباء الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات، على تهنئة الطلبة وتوجيه الشكر لخالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء، موجها حديثه للخريجين قائلا :"التخرج ليس نهاية المشور ولكن نهاية مرحلة منه والمشوار طويل جدا" موضحا أن كلية طب الأسنان جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تتميز بوجود دبلومات علمية متميزة من جراحة الليزر، وأشار انه تمت الموافقة على لائحة ماجستير في اربع تخصصات لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ماجستير منها الحشو وعلاج الجذور والباثولوجي والمطلوب كثير في المرحلة القادمة.

فيما رحبت الدكتورة هالة المنوفي، عميد كلية الطب بتشريف الضيوف والكوكبة المتميزة من الفنانيين، ونقيب أطباء الاسنان، والدكتور سامح الدجوي مدير كلية الدفاع بأكاديمية ناصر العسكرية قائلة :"اتوجه لرئيس مجلس الأمناء بكل الشكر والامتنان على رعايتكم الكريمة لحفل تخرج طب وجراحة الفم والأسنان، وهذا يؤكد حرص سيادتكم وكل قيادات الجامعة على الدعم لكليتنا العريقة في هذه اللحظات الهامة خاصة ونحن على وشك الاعتماد الاكاديمي من الهيئة القومية لضمان الجودة، كما نحيي الإعلامي محمد فودة الجهد المبذل لإنجاح الحفل، وأضافت أنهم يحتفلون بتخرج الدفعة 21 معتبرة ان هذه الدفعة هى الأقرب الى قلبها، وذكرت أن خريجى الجامعة من الدفعات السابقة قد تقلدوا مراكز هامة ومنهم خريج دفعة 2006 الدكتور احمد مرتضى، المدرس المساعد والقائم بأعمال رئيس قسم اللثة والفم بجامعة اسيوط"، وأشارت المنوفى إلى أنه تم فتح برامج الدراسات العليا ماجستير طب الفم وعلاج اللثة، وجراجة الفم (لتركيبات الثابتة، والتركيبات المتحركة) موضحة أن أهم برنامج يتم العمل عليه هو برنامج البورد العربي لجراحة الفم والفكين والذي يتم التحضير له مع زملاء كلية الطب البشري، وستكون كلية طب الأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الأولى التي تمنح شهادة البورد العربي في جراحة الفم والفكين.

وعلى هامش الحفل كرم خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ود. أشرف حيدر كل من الدكتور من طارق صلاح الدين رئيس لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات، واللواء أركان حرب سامح الدجوي مدير كلية الدفاع الوطنى بأكاديمية ناصر العسكرية، ولواء طبيب وليد عصام كبير اطباء الأسنان بالقوات المسلحة، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلة، وروجينا، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، وحمادة هلال، وسهر الصايغ.

كما تم تكريم صوت مصر الأصيل النجمة شيرين شيرين عبد الوهاب التى ظهرت بإطلالة ساحرة خطفت بها أنظار الحضور، وأشعلت الحفل بأغانيها المتميزة منها "ماشربتش من نيلها" و"يا معافر"، وحرصت على تهنئة الطلاب ومداعبتهم وتوجيه الشكر لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ورئيس مجلس الأمناء خالد الطوخى، كما احتفى حمادة هلال بالخريجين وغنى أغنيته الشهيرة "والله وعملوها الرجالة" وسط تصفيق حاد من الطلبة وأهاليهم وعلق قائلا :"سعيد اني موجود معاكم وتحية لكل قيادات الجامعة والتحية أيضا لكل طلاب مصر".

وكانت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قد احتفلت بيوبيلها الفضى ومرور 25 عامًا على إنشائها كواحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة فى مصر، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات فى المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسئولية المجتمعية.