الأربعاء 17 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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محافظات

تنفيذ 6 قرارات لإزالة التعديات على أراضي الدولة بالإسكندرية

حملات ازالة التعدي
حملات ازالة التعدي على املاك الدولة بالإسكندرية
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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه خلال اليوم الخامس من المرحلة الأولى من الموجة الـ20 لإزالة التعديات على أراضي الدولة تم تنفيذ 6 قرارات لإزالة التعديات على أراضي الدولة التابعة لوزارة الموارد المائية والري الواقعة على مصرف 4/3 بهندسة صرف طه الأمين بنطاق حي العامرية ثان.

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يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

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وكلف «الشريف» المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد المحافظة بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الدولة في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة ومتابعة التنسيق بين جهات الولاية وبين الجهات المعنية بتنفيذ الحملات.

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وتنفيذا لتكليفات المحافظ، قامت المهندسة جيهان مسعود بالتنسيق بين جهاز حماية أملاك الدولة ومديرية الأمن وجميع جهات الولاية بالمحافظة ورؤساء الأحياء في تنفيذ قرارات الازالة لجميع التعديات بكل قوة وحزم، كما تابعت السكرتير العام المساعد نتائج الحملات اليومية مشددة على جميع جهات الولاية ورؤساء الأحياء بأهمية المرور على الأراضي التي تم تنفيذ الإزالات بها لعدم السماح للمتعدين بالعودة مرة أخرى.

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ومن جانبه؛ أشار المهندس ياسر الفولي، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة؛ أن حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة مستمرة بشكل يومي، حيث تم تنفيذ إزالة التعديات على أراضي الدولة التابعة لوزارة الموارد المائية الواقعة على مصرف 4/3 بهندسة صرف طه الأمين حي العامرية ثان وتم استرداد مساحة 3.43 س و 9 قيراط و 2 فدان.

الإسكندرية الموجة الـ20 لإزالة التعديات على أراضي الدولة قرارات لإزالة التعديات التعديات على الأراضي الزراعية حماية أملاك الدولة

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم هذا المساء

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